樂天「全猿猛進」新球衣曝光！再推出購票APP及旗艦商店計畫

▲樂天桃猿開季記者會。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿於11日舉行球團開季記者會，除了正式發表「NONSTOP 全猿猛進」年度主視覺之外，更公布一系列創新計劃，包含換上全新的桃猿男兒主客場球衣及樂天女孩表演服、採用ibon網路售票系統並推出全新購票APP；新球季更迎來樂天桃園球場硬體改造，推出球員Locker Room風格旗艦店「樂天桃猿商品本舖」，另外更與桃園市政府動物保護處合作打造專屬的「寵物樂園」，新球季在球衣形象、數位軟體、球場硬體等方面都有大幅進展，以嶄新的面貌迎接2025年賽季及3月30日開幕戰。

球團開季記者會由樂天桃猿新任副董事長暨執行長牧野幸輝、領隊川田喜則，以及球員林立、黃子鵬、梁家榮、林泓育，與樂天女孩小紫、若潼、嘎琳、岱縈共同亮相，展現樂天桃猿創新突破的氣勢與決心。牧野幸輝表示，「我們將全面提升球迷體驗、場館設施與數位化服務，打造更具魅力的樂天桃猿賽事體驗！」

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▲樂天桃猿主場新球衣 。（圖／記者王真魚攝）

▲樂天桃猿客場球衣 。（圖／記者王真魚攝）

形象猛進：樂天桃猿全新年度主視覺揭曉 打造日系風格全新戰袍

以嶄新形象迎戰新球季，樂天桃猿發表2025年度主視覺，散發濃烈的日系風格，以日本傳統花紋「和柄わがら」結合浮世繪雲朵，傳遞日式血統本色與劍指總冠軍的氣勢。其中最吸睛的莫過於球員全都換上全新的主場球衣，新款球衣採用細緻的日式線條設計，並用經典的樂天紅勾勒出俐落與氣魄，從肩膀延伸到胸前的流線條紋更有如鎧甲一般，賦予球員全力猛進的勇氣；客場球衣同樣使用樂天紅並加入代表榮耀的金色點綴，象徵王者的勝利風範，期許全新的球衣為球員在場上的拚搏帶來更多自信與力量，2025年球季朝著總冠軍前進！

球員林泓育興奮表示，「這次球衣設計很有質感，穿上後感覺像武士準備上場！」副隊長梁家榮也分享，「五年來第一次換球衣，穿上後讓人感覺煥然一新，充滿戰鬥衝勁！」配合球員換上新戰袍，樂天女孩也將換上全新的主場球衣在球場帶領10號隊友一起為桃猿男兒應援。此外，今年樂天女孩也換上全新的表演服，由知名時裝設計師APUJAN設計，打造兼具運動與時尚感的全新服裝。APUJAN透露，設計時特別考慮到樂天女孩的舞蹈習慣，在細節上例如褲裙設計、亮面內側以柔軟的材質包覆，並選用延展性更高、更輕薄的彈性針織布料，以樂天紅與白色拼接，呈現出既動感又時尚的全新風格。

樂天桃猿「全新主客場球衣、球員背號T」於3月11日15:00起於樂天市場Rakuten Monkeys商城全面開賣；「2025開季應援包」則於3月12日00:00開賣，將依照訂單順序出貨，邀請10號隊友穿上全新戰袍，在3月30日樂天桃猿開幕戰一起熱力應。





▲樂天桃猿開季記者會，副董事長牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

軟體猛進：2025球季使用ibon網路售票系統，並推出專屬購票APP

樂天桃猿宣布2025年球季開始將與ibon網路售票系統合作，提供球迷便利的購票管道，同時為了強化數位體驗及落實無紙化的永續行動，樂天桃猿今年特別推出專屬的購票APP，未來10號隊友從線上購票到入場驗票全程都可以在手機APP上進行，方便又快速，再也不用擔心門票遺失！「樂天桃猿Rakuten Monkeys」購票APP即日起開放iOS用戶下載，Android系統開放時間將另行公告。2025年樂天桃猿主場例行賽門票，將於3月12日（三）起，在ibon網路售票系統、7-ELEVEN超商機台、「樂天桃猿Rakuten Monkeys」購票APP開放優先預售、3月15日（六）中午12:00全面開賣，2025樂天桃猿開幕戰與您相約3月30日一起為桃猿男兒加油！

硬體猛進：全新「樂天桃猿商品本舖」旗艦店開幕戰登場、寵物樂園5月推出

為了提供更好的觀賽及娛樂體驗，樂天桃猿持續在硬體設施上優化升級！2025年球季打造全新的週邊商品旗艦店「樂天桃猿商品本舖」，以球員休息室Locker Room為設計風格，讓球迷踏入門市就猶如置身球員的專屬空間，以球員為核心的商品陳設空間，從球衣到周邊商品，每一件都蘊含球隊的精神，讓球迷能更深入體驗樂天桃猿的熱血與激情，「樂天桃猿商品本舖」將在3月30日開幕戰盛大開幕。

樂天桃猿自從推出可攜帶寵物入場的主題日「愛PET趴」後深受球迷喜愛，今年更與桃園市政府農業局動保處、遠東國際商業銀行攜手合作擴大寵物友善理念，將三壘側的大盛樂園改建成「遠東商銀寵物樂園」，未來球迷可以在所有主場比賽中攜帶寵物進入此專區，與毛小孩一起享受棒球樂趣。寵物樂園預計於5月開放第一階段完工區域，詳細開放及售票時間將另行公告。

此外，樂天桃園球場內也有多項升級，為了強化10號隊友與桃猿男兒的互動，R區的護網將升級為移動式護網，未來也會設計更多互動的型式，讓球迷能夠近距離感受球星魅力；外野席位的座椅也已全面更新，回歸熱情的樂天紅，讓球迷沉浸市感受桃猿魅力；本壘後方的LED看板也將會與Panasonic合作更新，提供更優質的內容給球迷；嶄新的樂天桃園棒球場已準備好迎接3月30日開幕戰到來！

全猿猛進：NONSTOP全力備戰2025年球季

2025年，樂天桃猿不只是改變，而是全面的升級與進化！隊長林立表示，「今年繼續由我擔任隊長，我會以行動帶動球隊，展現『NONSTOP全猿猛進』的精神，帶領團隊一場一場去拚！」副隊長黃子鵬也強調：「作為投手，我的目標就是幫助球隊守住每一場比賽，為勝利而戰！」

樂天集團共同歡慶全新球季NONSTOP，推出多重球迷優惠

樂天集團為慶祝新球季到來，也攜手樂天桃猿棒球隊推出多項限時好康與活動！

◼ 樂天市場：特別推出無限量優惠券！即日起至3月17日，樂天會員只要在樂天市場購物，就能獲得四款專屬優惠券，最高可享400元折扣，讓樂天會員網購省心又安心！

◼ 樂天信用卡：4/15/31透過指定連結申辦樂天Panda J卡或樂天桃猿卡成功(不限新申辦/加辦)並於活動期間內消費滿3,000即可參加樂天女孩新韓籍成員周邊抽獎。

◼ 樂天Kobo電子書：3/213/23樂天Kobo官網滿$555抽樂天點數111點，滿$888再抽樂天桃猿啦啦隊應援週邊商品及樂天Kobo貴賓室門票。

◼ 樂天國際銀行：開戶即享$500現金回饋！即日起至2025年3月31日，新戶輸入開戶推薦代碼【WIN】成功開立樂天國際銀行帳戶並完成首筆行動支付交易即可享有現金回饋！

◼ 樂天旅遊：3/21~4/16特別送出50份「1,000元日本住宿金」數量有限，先訂先贏，輸碼【2025WIN】事先領取，同期間按讚追蹤樂天旅遊官方粉絲專頁，並於指定貼文Tag兩位朋友，加碼送出3份「韓籍三本柱啦啦隊簽名球+應援組」！

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▲ 樂天桃猿新球季主視覺曝光 。（圖／記者王真魚攝）





▲▼ 樂天桃猿 新球衣發表 、女孩也有新戰袍 。（圖／記者王真魚攝）