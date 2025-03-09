差點就逆轉！錯過東超冠軍有點難過　盧峻翔：關鍵球可以更細膩

▲領航猿錯過東超冠軍，盧峻翔賽後難掩沮喪。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今晚差點就在東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰完成逆轉，整場幾度陷入雙位數落後，他們卻韌性十足，當家球星「夜王」盧峻翔、眉角遭肘擊流血的白曜誠和葛拉漢都有關鍵演出，可惜最後30秒沒能守住1分領先，盧峻翔賽後難掩沮喪，他表示自己關鍵球處理上可以更細膩，相信不足的地方都會成為未來的養分。

「夜王」盧峻翔在4強戰與冠軍戰都是全場得分最高的球員，繼前役對琉球黃金國王飆出24分，這一戰他在外線失靈，三分7投1中之下，仍靠著9罰9中貢獻20分、3籃板和1助攻，外帶1抄截。

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比較可惜的是，領航猿最後1分18秒靠著葛拉漢中距離命中，以68比67反超，接著葛拉漢關鍵防守，讓他們在最後30.3秒保有球權，發球後卻遭夾擊，球權又拱手讓人，在被廣島蜻蜓快速拿下2分超前後，球隊靈魂人物盧峻翔遭嚴防，沒能快速發動進攻，最終導致24秒違例，最後一擊盧峻翔出現要命掉球失誤，最終以68比72飲恨，收下亞軍。

▲盧峻翔回顧東超之旅，內心充滿感謝。（圖／領航猿提供）

賽後盧峻翔神情非常沮喪，不斷用毛巾擦臉，讓球迷看了很心疼，他坦言，「這是我打過最艱難比賽，有點難過。但回想起和隊友奮戰到這一步還很是很開心，不足的地方都是很好的養分。」

回顧本季的東超之旅，盧峻翔充滿感謝，他表示自己很想要在更高層級的舞台上成長，在東超遇到來自不同聯賽的對手，成長了很多，也得到很多國際賽經驗，他也特別感謝台灣球迷的支持，「我心中只有感謝。」

被問到最需要修正的地方，盧峻翔點出是關鍵球的處理，「可以做得更細膩。如果下次關鍵時刻需要我的話，希望我可以做得更好。」