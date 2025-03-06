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潘文輝球威驚人！TJ手術後蓄勢待發　明年有望衝擊大聯盟

▲費城費城人投手潘文輝。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲費城費城人投手潘文輝。（圖／資料照）

記者王真魚／綜合報導

潘文輝在2023年以35萬美元加盟費城費城人隊（Phillies），並迅速在小聯盟投出身價。2023 年，他在小聯盟牛棚展現壓制力，從1A克利爾沃特（Clearwater Threshers） 快速升上高階1A澤西海岸藍爪（Jersey Shore BlueClaws），成為紅雀隊農場中備受矚目的後援投手新秀。

然而，傷病卻影響了他的發展。2024年，他因小指骨折缺席至6月底才復出，7月底才重返高 A 賽場。原本球隊有意讓他參加亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）進一步鍛鍊，但卻因手肘問題取消計畫，最終在2024年11月接受Tommy John肘部韌帶重建手術（TJ 手術），確定2025年整季報銷。

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儘管傷勢影響了發展，但潘文輝擁有讓他在未來站穩大聯盟牛棚的強大球威。根據數據分析公司Synergy的統計，他的速球均速達96.7mph（約156km），最快球速甚至達到99mph（約159km），展現極強的火球能力。

此外，他的指叉球更是大聯盟等級的決勝球，這顆變化球具有極低的旋轉率，使打者極難掌握，2024年的揮空率高達63%，成為他手中的終結武器。

他的滑球（Slider） 速度在2024年平均則達到84.4mph，比前一年更好，這樣的速度提升讓滑球成為更具威脅性的三振武器。

專注於這三種球種後，潘文輝的控球有所進步，2024年的保送率有所下降。雖然控球仍不算精準，但在牛棚角色下，他並不需要極致的控球能力，只要能有效壓制打者，就能發揮極大價值。

一旦在2026年回歸，憑藉潘文輝的球威，他應該能夠快速晉升，並有機會在大聯盟中處理高壓力的關鍵局面。
 

關鍵字： 潘文輝費城人隊紅雀農場火球速度大聯盟

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