約基奇大三元締60年紀錄　金塊終結活塞8連勝占據西區第2

The Jokić to Braun connection has been STRONG tonight!!



6 of CB's first 9 buckets were assisted by Joker ???? pic.twitter.com/3qt1MNJ70z — NBA (@NBA) March 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

丹佛3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）今（1）日率隊到8連勝的活塞主場踢館，他繳出23分、17籃板和15助攻的大三元數據，正負值高達+33，成為60年來達成「20分15籃板15助攻」場次最多的球員，帶領金塊以134比119擊敗近況火燙的活塞，持續以39勝21敗占據西區第2。

約基奇上半場5投僅1中，但他頻頻站上罰球線，合計9罰8中，讓兩名活塞內線球員杜倫（Jalen Duren）與史都華（Isaiah Stewart）都陷入犯規麻煩，削弱對手禁區防守，進一步鞏固金塊的優勢。約基奇前2節就貢獻10分、8籃板和8助攻的全方位數據。

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▲金塊一哥約基奇（左）。（圖／達志影像／美聯社）

比賽關鍵時刻出現在第3節，活塞半場僅落後5分，但金塊第3節開局就打出27比9的猛攻，迅速將比分拉開。丹佛主控莫瑞（Jamal Murray）單節獨攬12分，約基奇則送出4助攻並抓下6籃板，讓比賽提前失去懸疑。金塊在這波攻勢中的命中率高達71.4%（14投10中），活塞則僅有21.4%（14投3中）。

金塊今日進攻火力強勁，莫瑞手感火燙，攻下全場最高的31分，小波特（Michael Porter Jr.）貢獻28分，布勞恩（Christian Braun）與約基奇同樣拿下23分。金塊近13場比賽豪取11勝，狀態持續高漲。

▲金塊主控莫瑞（中）、活塞狀元康寧漢（左）。（圖／達志影像／美聯社）

活塞方面，替補的畢斯利（Malik Beasley）攻下16分，但先發球員僅合計拿下54分，狀元康寧漢（Cade Cunningham）手感低迷，12投3中僅得11分，外加5助攻、3籃板。

這場敗仗讓活塞2月份9勝3敗的戰績畫下句點，接下來他們將在背靠背賽程迎戰籃網；金塊則持續客場之旅，準備挑戰東區強權塞爾提克。