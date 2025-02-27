U18陳世展浴血奮戰！四強賽飲恨落淚　畢業選秀全力拚身價

▲高中木棒聯賽，東體陳世展撲接導致流血，仍忍痛續投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

台東體中27日在高中木棒聯賽四強賽推出U18國手陳世展先發，他奮戰7局，一度因守備擦破手掌，浴血堅持投球，最終仍以0比3惜敗穀保家商，賽後留下不甘的淚水。

「賽前就知道這場不好投，對方左打很多，而我之前幾場對左打的壓制力不夠。」陳世展坦言，但他也提前做好準備，「昨天模擬應對左打，有幾球很有效果，第一局兩K表現不錯。」

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比賽進行至2局下，陳世展在對方擊出安打後，面對第五棒陳宸杰的短打，他奮力撲向球製造雙殺，卻因此擦破手掌流血。他回憶道：「當下手掌很痛，還見血，我趕緊摸紅土止血、擦在褲子上，雖然下一打席有影響，出現保送，但還好沒有失分。」直到回到休息室由防護員處理後才稍微好轉。他堅定地說：「遇到不同狀況就要有不同的投球方式。」

這場比賽，是陳世展最後一次身穿「台東體中」戰袍站上投手丘，他格外珍惜：「我自己很在意這場比賽，爸媽也到場，很多家長、學校師生都有來支持，還有人透過轉播幫我們加油，所以最後一場特別想呈現最好表現。」

陳世展前4局順利壓制對手，但5局遭遇亂流，因捕手暴傳失掉1分，他坦言：「那局失分有點可惜，但棒球是團隊運動，當下不會責怪隊友，反而更在意大家的氣氛有點沈悶，所以提醒隊友，明天一定要全力拼戰，爭取追平隊史最佳成績。」

比賽前，他特別傳訊息給同樣來自綠島的陳宸杰，寫下「綠島對決」四字，然而對方未讀訊息。賽場上，雙方兩次對決，他成功壓制對手，甚至在2局下守住關鍵雙殺。

至於今年高中畢業後是否投入中職選秀？陳世展表示：「應該會選，全力以赴投出身價，也希望再入選一次U18國手。」

台東體中總教練陳峰岳則肯定陳世展的成長：「他是個很有情緒的投手，但這幾年參加國際賽及累積三年經驗，已能更穩定控制局面，看得出來進步很多。」他也坦言，這場比賽暴露出部分經驗不足的問題：「比賽還是靠團隊，戰術執行上有些地方沒完成，對方捕手臂力不錯，純盜壘難度高，加上對方投手控球精準，攻破不容易。」

談及為何讓陳世展投滿6局後才換投，陳峰岳解釋：「他在危機時能自己解決問題，考量到這是他代表台東體中的最後一場比賽，希望讓他有更多表現機會。但最後抓到出局數後，球路偏高，才被對方掌握機會。」

儘管敗北，這場比賽仍是一次寶貴的經驗，陳峰岳鼓勵球員：「大家可以難過、可以哭，但哭五分鐘就好，然後抬頭挺胸，繼續爭取最好的成績。」

▲高中木棒聯賽，東體陳世展。（圖／學生棒聯提供）