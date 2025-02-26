大谷翔平牛棚練投30球　羅伯斯讚嘆：Good Sho！

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平今進行春訓第4次牛棚，球數增至30球，朝5月重返投手丘目標努力。

這是大谷翔平自去年9月右肘手術後，繼22日（台灣時間23日）投出術後最速95英里（約153公里），睽違3天再次進行牛棚投球。

據日媒報導，大谷翔平此次練投共投出30球，為目前春訓最多，並混合使用了伸卡球（兩縫線速球）與卡特球。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在一旁觀察後讚嘆，「Good Sho！」顯示對他的球威相當滿意。 投球練習結束後，大谷觀摩了佐佐木朗希的實戰打擊練習（Live BP）。

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大谷去年9月接受右肘手術，並於今年3月恢復傳接球練習。8月開始牛棚投球，但進入季後賽的10月並未進行投球訓練，11月又接受左肩手術，導致復健計畫重新調整。

本次春訓，他持續以「投打二刀流」方式進行調整，15日（台灣時間16日）首次進入牛棚後，以3至4天一次的頻率進行投球練習。

道奇目前並未安排大谷在春訓熱身賽登板，他的目標是在3月中旬對打者投球，預計5月回歸大聯盟投手丘。而打擊方面，他已經進行實戰形式的打擊訓練（Live BP），並有望於28日（台灣時間3月1日）對上天使的熱身賽中正式出賽。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）