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莊陳仲敖坦言不如預期　完成任務馬上赴MLB春訓會林家正

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽殊死戰，交給莊陳仲敖先發，他主投3局失2分後退場。他解釋被對方總教練抗議的手錶是具備身體檢測功能。結束這次任務後，他明天就會前往美國大聯盟春訓，春訓有機會與林家正搭檔。

莊陳仲敖表示，「緊張還是有，自己心態上沒有調整到最好，老實說我自己狀態沒有到很好，教練給我的任務還是把它全部做完。」莊陳仲敖透露，這次球隊有限制，但不會有壓力，「上場就是全力以赴，不去管限制，球數到了教練會把我換下來。」

回顧此戰表現，莊陳仲敖投3局，被敲4安打，失2分，奪1K，有1次保送。他表示，「今天表現不在預期內，有落差，雖然我不在最好的狀態，隊友都有把分數打回來，但控球、球速，都不是在該有的狀態內。」

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▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖(右)與蔣少宏(左)。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖(右)與蔣少宏(左)。（圖／記者李毓康攝）

莊陳仲敖首局被敲3安打，靠宋晟睿美技守住危機，他表示，「第一局是滿緊張的，在外野熱身時就感受到氛圍，上去的時候抓到第一個出局數，心情上就不那麼緊張了。」

莊陳仲敖先發1局下遭到貝爾崔（Engel Beltre）安打後，西班牙總教練突然上前與主審抗議，主審要求莊陳仲敖拔掉手錶。他賽後解釋，「是一個身體檢測的錶，當下在想要不要拿下，看前兩場選手也有戴，我想去投應該沒問題，對面總教練上來講，第一時間想說應該是我這個有影響到，我就馬上脫掉。在美國我也有戴著，要看每場裁判有沒有限制，有些裁判不會抓，剛好今天會抓，影響不大。」

結束經典賽資格賽，莊陳仲敖坦言，「目前也是直接回大聯盟春訓，後面安排投大聯盟幾場，自己也是滿期待的，球團也知道我的狀況，看他們怎麼安排我的投球行程。這場比賽的經驗幫助滿大，加上大聯盟春訓也是有這樣的張力。明天要回美國，回去有機會再跟家正聊，我們在春訓有機會搭檔。」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球莊陳仲敖經典賽春訓大聯盟影音

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