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倪暄突然退出！台鋼應援團長剩沐妍？ 球團公布完整新陣容

▲▼ 倪暄 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲倪暄 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹棒球隊近日宣布前樂天桃猿「最美MC」鄒沐妍，以及曾是「Rakuten Girls」人氣啦啦隊成員倪暄擔任新任應援團團長，但倪暄25日透過社群媒體發布聲明，表示將暫緩與台鋼雄鷹的合作。而球團送上祝福，並公布全新陣容。

台鋼雄鷹在先前的新聞稿中指出，倪暄作為「高雄在地的甜姐兒」，將以應援團長身份回歸，並預計負責帶領「鷹援軍」為澄清湖主場注入活力與魅力，點燃球迷熱情。

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然而，倪暄在今天的聲明中表示，經過一段時間與台鋼雄鷹球團的討論後，雙方對於合作方向及後續計劃存在差異，因此決定暫緩合作。

球團宣布應援團陣容：朝氣鷹雄Matt、陽光鷹雄柏澄、帥氣鷹雄奧丁、ＭＣ鷹雄沐妍、焦香鷹雄地表最帥TAKAO、鄰家鷹雄地表最萌TAKAMEI、專業熱情Wing Stars。

對倪暄則送上祝福，原本滿懷熱情準備重返球場的倪暄，期待透過對棒球的熱愛，為台鋼雄鷹帶來更精采的應援體驗，可惜雙方對於未來應援團團長一職的工作規劃較為不同，在經過充分的溝通與討論，尊重也理解倪暄的決定，衷心祝福倪暄未來有很好的發展，期待未來有機會能在球場再相見。

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