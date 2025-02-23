分開11年搭檔！字母哥好寂寞　米德爾頓初對老東家「不敢對視」

▲公鹿安戴托昆波（左）、巫師米德爾頓（右）做搭檔已11年。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿2021年奪冠功臣「蜜豆湯」米德爾頓（Khris Middleton）2周前被交易到巫師，他轉隊後的首場比賽，對手正是老東家公鹿。22日賽後，米德爾頓表示一整天都心情複雜，很想封閉自己，為了讓自己專注比賽，甚至不敢與前搭檔「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對視。而字母哥則透露，米德爾頓離隊後的日子他感到非常寂寞。

米德爾頓結束了替公鹿11個半賽季的效力，轉隊首戰就是面對老東家，賽前1天，米德爾頓談到即將對陣公鹿時表示，「這確實是個奇妙的巧合，但也會是一個有趣的機會。」然而，當比賽真正開始時，他的心情並沒有那麼輕鬆，「這幾週發生了太多事情，讓我很難完全專注於比賽。我決定暫時封閉一切，把寒暄留到賽後，專注在比賽上。」

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米德爾頓本場比賽以先發身份登場，出賽25分鐘，貢獻12分、5籃板、2助攻、2抄截。他在公鹿的最後一段時光因傷而淪為替補，再加上交易與全明星周的影響，使他需要重新找回比賽節奏。即便如此，他仍竭盡所能，然而在最後關鍵時刻，他的進攻卻沒能奏效。比賽剩下30秒時，巫師落後3分，他嘗試突破庫茲馬（Kyle Kuzma），但遭到羅培茲（Brook Lopez）封阻，而在比賽剩下3秒時，他出手的關鍵三分未能命中，錯失追平機會。

▲巫師米德爾頓（右）。（圖／達志影像／美聯社）

「能夠在對上老東家的關鍵時刻獲得球權，我很感激。」米德爾頓說，「我原本可以找到更好的出手機會，但最終沒能成功，不過，在那樣的情境下，你只能放手一搏，然後接受結果。」

比賽結束後，公鹿的球員紛紛上前擁抱米德爾頓，這場面充滿了情感，「這是一種很特別的感覺。」米德爾頓對於離開公鹿還是感到有些不真實，「雖然我們擁抱了，但在這麼短的時間內、這麼多人圍繞下，我沒辦法真正表達自己的情緒，這部分留到以後再說吧，不過能見到大家，真的很開心。」

談到比賽本身，米德爾頓表示，「我一直都是冷靜型的球員，所以專注比賽對我來說不難。」然而他也透露了一個小細節，「我知道安戴托昆波一直看著我，但我沒有與他對視，因為我不想讓自己分心。」

▲巫師米德爾頓（左）、公鹿安戴托昆波（右）。（圖／達志影像／美聯社）

安戴托昆波不像米德爾頓那樣冷靜，這場比賽他僅出賽18分鐘就因6次個人犯規被犯滿離場，此外他還發生了7次失誤，安戴托昆波表示，「米德爾頓穿著巫師的球衣，真的很奇怪，對吧？完全不適合他。」安戴托昆波笑著說，「不過，看到他還能健康地打球，我很開心，但說實話，沒有他在身邊，我真的寂寞極了，這種感覺既孤單又奇怪，甚至讓我在比賽中好幾次忍不住笑出來。」

然而，當比賽剩下最後3秒，球傳到米德爾頓手中時，安戴托昆波笑不出來了，當時米德爾頓在公鹿板凳席前接到巫師隊友傳球，流暢地出手了1記三分球，安戴托昆波透露，「當時我們所有人心裡都想著『糟了』。」他繼續回憶道，「他的動作依然那麼犀利，跟以前一模一樣，往常我總是會對他說『投進它，米德爾頓！』但今天卻變成了『拜託，投不進啊，米德爾頓！』」

▲米德爾頓被交易，離開效力11季的公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

在這場比賽前，米德爾頓接受了《The Athletic》的採訪，對這次交易發表了更直白的看法，「當我被告知被交易時，我感到困惑，也有點憤怒，儘管當時我的上場時間受限，但我原本是能趕上季後賽的，然而公鹿還是做出了決定，他們不再依賴我了。」

「不過，這之中並沒有私人恩怨，我在公鹿獲得了很多機會，而最後我沒能抓住它們，霍斯特（Jon Horst）（公鹿總管）這12年來每天都在觀察我，他只是為了球隊做出最佳選擇，這就是他的工作。」米德爾頓接著說，「對我來說，這讓人失落，甚至有點糟糕，但這也成為了我的新動力，我不認為帶著負面情緒是對的，反而應該把這轉化為正能量，在這裡努力拚搏，我依然相信自己能夠找回巔峰狀態，現在要做的，就是不斷前進。」