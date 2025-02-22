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林佳緯還原「被記好球」真相：不是我超時　資格賽計時真的好趕！

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽資格賽首戰，中華隊首戰不敵西班牙，林佳緯今晚對南非之戰，繼續擔任開路先鋒，談到前一場4局突然被記一顆好球的狀況，他今天賽前還原當時情形，表示並非自己超時，主要是壘上跑者李宗賢尚未就位，才被記上一顆好球。

「我當時已經在打擊區等待，以為主審是在認為一壘跑者尚未到一壘，因為這樣而被判記上一顆好球。」林佳緯直言，當下相當專注在與投手對決，完全沒注意到被多記一顆好球，「可能接下來要多看一下計分板，不然又無緣無故被記一顆好球。」

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退場後，隊長陳傑憲也詢問狀況，林佳緯說，「當下有問我，知道被記一顆好球嗎？我說不知道，他們說沒關係，不用太在意，做好後面的事情。」

資格賽的計時規定相當嚴格，林佳緯感受到與中職的明顯差異，「非常趕，真的很趕，中職雖然也有規定，但時間比較充裕。在這裡，可能投手回傳後，就開始計時，一不小心就會超時。」他也觀察到，對方打者會在最後一刻喊暫停來應對，「滿聰明的。」

對於自己的打擊狀態，林佳緯保持信心，「從統一獅春訓開始，我的揮擊感覺就很不錯。雖然那時還沒有實戰，但到了這裡打熱身賽和正式比賽，擊球手感和選球都維持得不錯。」面對今天的比賽，他希望把好的感覺延續下去。

此外，林佳緯昨天被觸身球擊中下顎，所幸檢查後無大礙，「當下確實很痛，有點頭暈，也不太能張嘴。不過經過一天休息，今天狀況好多了。」他強調，除非真的無法出賽，否則都希望能夠堅持在場上，「不想因為受傷而影響教練團的調度。」

關鍵字： 棒球中華隊林佳緯經典賽資格賽WBC資格賽

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