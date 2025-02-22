日本傳奇捕手里崎智也來台　擔任評審親自挑選赴日高校留學選手

▲「里崎捕手小教室」選手們認真聽講、收穫良多。

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒傳奇捕手里崎智也20日專程來台，參與 ACE Program 台日野球留學支援舉辦的測試會，並擔任評審，近距離觀察懷抱旅日夢想的國中球員，尋找具備實力且符合高校野球特質的潛力新秀。

里崎智也擁有 15年日職經歷，曾效力於千葉羅德海洋隊，並在2006年第一屆WBC世界棒球經典賽中，與鈴木一朗、松阪大輔等球星攜手奪下世界冠軍，且擔任主戰捕手的他更獲選為 經典賽最佳捕手，實力備受肯定。

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2014年退休後，里崎智也轉任 千葉羅德海洋特別顧問，並積極投入球評工作，憑藉獨到的見解與幽默風格，深受日本球迷喜愛，成為各大電視台常客。此外，他於2019年開設YouTube頻道，以自身經驗剖析日職賽事與選秀趨勢，目前已累積超過 83.8萬名訂閱者，為日本退役球星YouTube頻道排名第二。

此次里崎智也受 ACE Program 邀請，親自來台尋找未來可能進軍日本高校的優秀選手。ACE Program 台日野球留學支援 自創立以來，已協助 52名選手 赴日發展，其中陽柏翔 於去年 日本職棒選秀會 以第六指名加盟東北樂天金鷲隊，另有3位球員返台後進入中華職棒，2023年更有球員成功踏上甲子園殿堂，展現亮眼成績。

測試會採用多項數據分析，並透過 打擊測試、投打實戰 等環節，綜合評估選手的潛能。此外，里崎智也也運用多年捕手經驗，針對球員的個人特質與技術細節進行指導，最終挑選出最適合赴日發展的潛力選手。



測試會最後，里崎智也親自穿上捕手護具，為投手接捕並提供實戰建議。不僅如此，他還即席開設「里崎捕手小教室」，手把手指導現場捕手起身動作、接球角度、捕手位移等核心技巧，讓選手們受益良多。

活動尾聲，里崎智也分享自己的職棒經歷，與年輕選手們互動熱烈。當他得知本屆測試會的國三選手多為2009年出生，甚至比自己參與 2006年經典賽還晚，幽默地笑說：「你們年紀好小，可能覺得我是從哪裡來的阿伯！歡迎大家上網搜尋『里崎智也』，就會更認識我了！」讓現場笑聲不斷。

透過本次測試會，台灣有望誕生更多赴日發展的棒球新星，而 ACE Program 也將持續提供選手赴日前的媒合、手續協助，並在抵日後提供生活支援與升學規劃，讓年輕球員不僅追逐職棒夢，也為未來創造更多可能性。

▲里崎智也來台指導小球員。（圖／台日野球留學支援提供）