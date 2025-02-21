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WBC資格賽今開打！桃市府廣場連3天直播派對　樂天女孩登場應援

▲中華隊參加2025 WBCQ經典賽資格賽，桃園市政府在市府前廣場今晚起連續3天舉辦直播派對。（圖／記者沈繼昌攝）

▲中華隊參加2025 WBC經典資格賽，桃園市政府在市府前廣場今晚起連續3天舉辦直播派對。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為延續2024世界12強棒球錦標賽中華隊奪冠帶氣勢，桃園市政府將於今（21）日在市府前廣場一連3天辦理「2025WBC經典賽資格賽直播派對」，同時也在台灣燈會「活力發光站」帶來「阿誠小飛機秀」及「女孩應援曲秀」應援表演，兩場活動都將邀請樂天女孩與大家一起為中華隊集氣加油打氣。

市府體育局表示，「2025 WBC經典賽資格賽」於今天在台北大巨蛋開打，資格賽分為台灣與美國2組賽區，每組4支隊伍爭取參加WBC經典賽的4張門票。中華隊28人名單中，有來自樂天桃猿的總教練曾豪駒；投手陳柏豪、呂詠臻；內野手林子偉；此外，投手徐若熙、林維恩、伍祐城、陳宇宏、陳柏毓；捕手高宇杰；內野手王博玄；外野手宋晟睿、陳文杰等9人均為來自桃園，為桃園市的驕傲。

市府指出，「2025 WBC經典賽資格賽直播派對」於今天起一連3天晚間7時在市府前廣場舉辦，現場架設500吋超大LED螢幕，將由樂天女孩們帶領市民朋友與球迷粉絲共同應援。賽程部分中華隊今晚對戰西班牙，應援女孩為筠熹、熊霓；22日對戰南非，將由曲曲、溫妮帶動應援；23日對戰尼加拉瓜，則由卉妮、KAHO、若潼、禹菡到場應援，邀請市民朋友們齊聚市府前廣場力挺最強中華隊。

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▲中華隊參加2025 WBCQ經典賽資格賽，樂天桃園棒球場為「活力發光區」於，樂天加油團長阿誠及女孩們也將同步應援。（圖／市府體育局提供）

▲中華隊參加2025 WBCQ經典賽資格賽，樂天桃園棒球場為「活力發光區」於，樂天加油團長阿誠及女孩們也將同步應援。（圖／市府體育局提供）

此外，2025台灣燈會在桃園，樂天桃園棒球場為「活力發光區」，於資格賽期間，樂天加油團長阿誠及女孩們也將同步應援，於每日六個時段（17：00、17：30、18：15、19：15、20：15、21：15）帶來「阿誠小飛機秀」及「女孩應援曲秀」表演。應援女孩部分，21日派出凱伊、KAHO搶先登場，22日則由陳伊、MIKA攜手帶動，23日則由穎樂、丘薆壓軸演出，歡迎球迷朋友跟著女孩們全力應援，此外，本週六日在會場入口處將設置加油牆，提供市民朋友留言或寫下祝福，大家為中華英雄們集氣加油。

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關鍵字： WBC資格賽桃市府廣場直播派對樂天女孩

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