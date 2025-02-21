高鋼鐵人簽下前NBA巫師前鋒　新洋將「陶德」預計下周開箱

▲高雄鋼鐵人宣布新洋將陶德加盟。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今（21）宣布日簽下美國籍大前鋒「陶德」（Isaiah Todd），他預計下周3月1、2日於雄中主場正式亮相。

陶德現年23歲、身高206公分，高中時期曾代表美國國家青年隊於2017年FIBA美洲盃U-16錦標賽中奪冠，並入選過2020年麥當勞高中全明星賽和喬丹經典賽（Jordan Brand Classic）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陶德高中畢業後直接挑戰職業，加入NBA 發展聯盟NBA G League Ignite隊，2021年NBA選秀會第二輪第三十一順位由密爾瓦基公鹿隊選中，後續經由球員交易轉隊至華盛頓巫師隊，並在該隊效力兩個賽季，也曾經效力過立陶宛職業聯賽。

陶德2020-21菜鳥賽季在NBA發展聯盟場均可以拿下12.3分、4.9籃板，三分命中率36.2%。球風偏向延伸四號的他擁有不俗的投籃手感，2022-23賽季曾有單場投進8記三分球的紀錄。

總經理方永璽表示，陶德是一名身體素質優異，並且天份很高的球員，很期待他和隊上另一位洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）聯手在場上創造出的化學效應，為球隊開創新的局面。