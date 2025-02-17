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洋基重砲史坦頓傳傷情　恐趕不上開季

▲▼史坦頓。（圖／路透）

▲史坦頓。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）在去年十月的季後賽大放異彩，特別是在美聯冠軍賽（ALCS）敲出四發全壘打，拿下系列賽MVP。然而，外界並不知道的是，他當時其實一直在忍受雙手肘的疼痛，而這個問題持續到了休賽季，至今仍未痊癒。這使得他能否趕上開幕戰成為未知數。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）透露，史坦頓的手肘狀況類似「網球肘」，影響一直延續到春訓，球隊決定不急於讓他投入完整訓練，將採取較為保守的復健計畫。「我不知道開幕戰是否趕得上，還得再觀察，」布恩表示，「目前不會設定任何時間表，我們會以最安全的方式來處理。」

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史坦頓已於週日參加球隊體檢，但不會參與週一的全隊訓練。布恩透露，史坦頓在休賽季仍有持續訓練，但因手肘不適一度停練，專注於治療。「我們不希望操之過急，希望能讓他完全恢復，」布恩說道，「這是一個需要持續維護的狀況，我們必須聰明應對，不想讓傷勢加劇。」

事實上，史坦頓去年賽季後半段便已帶傷上陣，明星賽過後，他的攻擊表現明顯下滑，45場比賽打擊率僅.210/.292/.446，敲出9支全壘打、27分打點；相較之下，他上半季69場比賽繳出.246/.302/.492的打擊成績，並轟出18發全壘打、45分打點。不過，這些低潮並未影響他的季後賽發揮，他在14場比賽面對皇家、守護者及道奇隊，打出.273/.339/.709的亮眼數據，敲出7支全壘打、16分打點，展現自己仍是十月仍有強大火力。

然而，健康問題一直是史坦頓職業生涯的一大隱憂。這次的雙手肘傷勢則是新的挑戰，讓洋基隊不得不謹慎應對。若史坦頓無法在開幕戰回歸，布恩可能會讓隊長亞倫・賈吉（Aaron Judge）輪流擔任指定打擊，並將貝林傑（Cody Bellinger）從中外野移防至右外野。「史坦頓對我們來說至關重要，特別是我們現在的陣容較偏左打，」布恩表示，「如果少了這支強力的右打棒，打線的平衡性將受到影響。」

關鍵字： 洋基史坦頓手肘傷勢健康問題大聯盟

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