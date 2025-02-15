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天使80億大盜動刀後恐提前退休　美媒批評：史上最糟合約

▲▼ 天使三壘手倫登（Anthony Rendon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ MLB史上最糟糕合約？倫登在天使表現不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

天使隊內野手倫登（Anthony Rendon）因左側髖關節手術確定長期缺陣，甚至有可能直接退役。當初與天使簽下7年合約，如今被美媒直指是史上最爛。

美國運動頻道「ESPN」記者岡薩雷斯（Alden Gonzalez）在Podcast節目《Baseball Tonight》中透露，「與認識倫登的人交談後，大家都認為他可能會退休。髖關節手術是個大手術，而他在本季結束後只剩下一年合約。我認為這已經結束了，他應該不會再為天使隊出賽了。」

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倫登在2019年效力國民隊時，繳出打擊率3成19、34轟、126分打點的成績，勇奪國聯打點王，並幫助球隊奪下隊史首座世界大賽冠軍。同年休賽季，他與天使隊簽下7年總值2.45億美元的超級合約，相當於台幣80億。

然而，轉戰天使後，他的表現受到疫情縮短賽季與傷勢困擾，出賽場次大幅減少。天使隊上季吞下隊史最差的99敗，而倫登僅出賽57場，打擊率2成18、14分打點、0轟，創下個人生涯最差成績。此外，他還曾因爭議言論與兩次禁賽引發風波，讓美國媒體抨擊這是「MLB史上最糟糕的合約」。

報導引述《Larry Brown Sports》的評論指出，「倫登現在34歲，過去5年來幾乎沒有做出任何貢獻，卻不斷從天使隊兌現支票。他與天使的合約無疑是北美體育史上最大的一次『合法搶劫』案例。」

關鍵字： 天使隊AnthonyRendonMLB倫登退休

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