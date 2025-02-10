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高中木棒聯賽32強對陣 水手林鉑濬勉勵鶯歌復仇「勇於挑戰」

▲林鉑濬出席木棒聯賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林鉑濬出席木棒聯賽記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

113學年度高中木棒聯賽第二階段賽事將於2月13日在高雄展開。本屆賽事以「球場上見」為年度口號，期待選手們在球場上展現最佳表現。衛冕軍穀保家商將挑戰隊史首次三連霸。

經過第一階段賽事篩選後的32強將在高雄4個球場展開激戰。延續去年12強賽及棒球經典賽資格賽的熱潮，第二階段起所有賽事都將進行轉播，讓全國球迷都能欣賞精彩賽事。

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在今(10)日記者會上，32強球隊代表輪流上台發表「球場上見」宣言，分享各隊目標並與期待交手的對手相約球場見。大會特別邀請剛加盟美國職棒水手隊的林鉑濬到場勉勵學弟，鼓勵他們勇於突破自我、追求卓越。

談到木棒聯賽，林鉑濬表示，「木棒聯賽是高中最重要的比賽，四強賽都遇到普門中學，但在最後一局翻盤，鼓勵學弟復仇。」即將赴美發展，他說，「畢竟是第一個賽季希望可以健康出賽，提適應美職體系。」在此之前 鼓勵高中後輩，希望大家勇於挑戰，全力求勝，球場上見。

本屆賽事延續前幾年傳統，除團體獎盃外也頒發個人獎項，包括投手MVP與野手MVP各可獲得台灣美津濃5萬元產品贊助。賽事共分四個階段，24強賽將於2月21日展開，冠軍戰預計2月28日在嘉義市KANO棒球場進行。

值得一提的是，高中棒球聯賽30年來培育無數優秀選手，去年12強賽奪冠的中華隊成員幾乎都是聯賽出身，展現這項賽事在台灣棒球發展中的重要地位

關鍵字： 高中棒球木棒聯賽高雄賽事學生运动

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