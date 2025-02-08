水原一平服刑後恐遭強制遣返？美媒：綠卡身份仍可能被驅逐

▲水原一平涉詐騙判刑4年9個月 美國遣返回日本成焦點。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

美國洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的前翻譯水原一平因銀行詐欺罪等罪名，遭美國加州聖塔安那聯邦法院判處4年9個月有期徒刑，並須向大谷賠償1697萬美元。然而，水原是否能在美國完成所有刑罰，成為外界關注的焦點。

根據量刑裁定，水原一平在服完刑期後，將面臨3年保護觀察，期間需接受監管，並定期向觀察官報告行蹤。然而，美國運動媒體《The Athletic》7日報導，水原一平的律師弗里德曼（Michael G. Freedman）與檢方皆認為，他服刑後很可能會被強制遣返回日本，理由是水原雖擁有美國「合法永久居留權」，但並非「美國公民」。

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美國公民與合法永久居民的主要區別在於是否擁有美國護照、投票權，以及從事特定公職的資格。儘管水原一平是綠卡持有者，但依法律仍屬外國人身份，這讓他在觸犯重大犯罪後，成為被驅逐出境的對象。

此外，美國運動媒體《Front Office Sports》指出，雖然水原的量刑包括3年保護觀察，但若遭強制遣返，此處分將自動取消。報導中指出，「幾乎可以確定」他將不會留在美國服滿觀察期。

水原一平已被法院命令於3月24日入獄，若無提前獲釋，最遲將於2029年底服滿刑期，隨即被遣返回日本。