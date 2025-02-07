巴特勒5方交易細節曝！　勇士格林大讚士官長：有冠軍氣質

▲格林（左）、巴特勒（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）轉戰勇士，與柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）組成擁有豐富季後賽經驗的三巨頭。格林喜迎巴特勒加盟，認為他們之間不會有磨合問題，還大讚巴特勒看起來有「冠軍氣質」。

巴特勒5方交易細節如下：

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勇士得到 ：巴特勒

熱火得到 ：威金斯（Andrew Wiggins）、安德森（Kyle Anderson）、米歇爾（Davion Mitchell）、首輪選秀權（勇士2025年，前10順位保護）

活塞得到 ：施洛德（Dennis Schroder）、沃特斯三世（Lindy Waters III）、次輪選秀權（勇士2031年）

爵士得到：理查德森（Josh Richardson）、馬丁（KJ Martin）、次輪選秀權（活塞2028年）、次輪選秀權（爵士／活塞／尼克2028年，取順位最差）、次輪選秀權（熱火2031年）、現金

暴龍得到：塔克（PJ Tucker）、次輪選秀權（湖人2026年）、現金

此外，巴特勒已與勇士達成2年1.11億美元的續約協議，這意味著他和柯瑞、格林的合作將持續到2027年。雖然巴特勒生涯曾與多位球星合作，但球迷普遍不看好這次巴特勒能融入勇士，他們認為格林與柯瑞都是需要球權的球員，交易來並不擅長接球投籃且需持球的巴特勒，恐出現嚴重的磨合問題。

▲柯瑞（左）、巴特勒（右）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，格林對於巴特勒的融入毫不擔心，「我們都是贏家，這就是答案，巴特勒很有冠軍氣質。」雖然巴特勒至今尚未奪冠，但「季後賽全力吉巴」的好表現已成招牌，他在2020、2023年帶領熱火驚奇打進NBA總冠軍賽，展現強大的領導力。

對於巴特勒的加盟，柯瑞也表達了信心，「他是一名勝利者，我知道在邁阿密發生了一些事情，外界也有很多討論，但誰知道真相是什麼呢？我們期待一個充滿動力、願意全力投入的巴特勒，來幫助我們變得更好。」柯瑞還透露，他在昨（6）日比賽的中場休息時有傳訊息給巴特勒，而巴特勒回覆了「非常愉快」。