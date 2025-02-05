公鹿送12年核心大將到爐主巫師　交易來庫茲馬助拳字母哥

Breaking: The Milwaukee Bucks are trading Khris Middleton, AJ Johnson and a pick swap to the Washington Wizards for Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second-round draft compensation, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hCOzqqqUXE — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

暫居東區第5的公鹿今（5日）晚啟動交易，將替球隊效力了12年的核心主將米德爾頓（Khris Middleton）、強森（AJ Johnson）和一個選秀互換權送到聯盟爐主巫師，換回曾幫助湖人贏得2020年總冠軍的前場好手庫茲馬（ Kyle Kuzma），助拳極度渴望生涯第2座總冠軍的「字母哥」。

▲公鹿交易網羅庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

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《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）晚間披露最新一筆NBA交易，公鹿將2021年冠軍功臣、自2013-14賽季就替密爾瓦基效力的核心大將米德爾頓、20歲後衛強森及一個選秀互換權打包，送到本季至今僅拿下8勝的爐主巫師。

▲公鹿送走12年核心大將米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

公鹿從華盛頓手中得到主力得分手庫茲馬、「臂展怪」鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）和次輪選秀補償。庫茲馬是湖人2020年冠軍功臣之一，過去幾年多次傳出洛城有意找他回鍋，但最終都只聞樓梯響。在巫師持續「沉淪」之下，這位正值當打之年的前鋒日前公開表示，不會再努力融入巫師，被認為有意求去。

今日果然就出現交易，現在庫茲馬如願到了爭冠隊伍公鹿，成為2屆年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、9屆全明星里拉德（Damian Lillard）的助手，組成全新的3人組。

據資深記者費雪（Jake Fischer）的消息，字母哥支持球隊爭取庫茲馬，名記者史坦（Marc Stein）分析，與其他交易方案相比，網羅庫茲馬對公鹿來說是一個更具成本效益的選擇，但隨著3屆全明星米德爾頓離隊，他們離總冠軍隊伍恐更遠了一步。

33歲的米德爾頓效力公鹿12年，共打了735場比賽（隊史第2）、出賽時間23,039分鐘（隊史第2）， 得到12,586分（隊史第3）、2,990助攻（隊史第3）、命中1,382個三分球（隊史第1）。