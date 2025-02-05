運動雲

>

「吳桑～你都打不到！」 陳柏毓投打對決逗樂吳念庭

▲▼ 吳念庭 。（圖／記者王真魚攝）

▲. 吳念庭照顧陳柏毓：「欸，來房間找我。」 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹吳念庭今年31歲，在這次中華隊已經是年紀最長的選手，過去國際賽無役不與，如今又與陳柏毓既亞運後再度同隊，他稱讚小老弟今天Live BP相當不錯，甚至被虧：「吳桑～你都打不到！」讓他哭笑不得。

吳念庭相當照顧陳柏毓，昨晚對方一到飯店報到，便告訴他：「欸，來房間找我。」不過兩人直到早上才相見歡，「約好9點吃早餐，但他好像9點半才到，不過他有時差啦，沒關係。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到兩人結緣，吳念庭透露是2023年亞運中華隊同隊開始，「那時認識之後，隔年初還有一起聚餐，大家感情都滿不錯。」回想這批中華隊投手，他直呼，「投手一字排開滿驚人的，要不是測速槍怪怪的，不然好幾個火球男，古林、林昱珉、柏毓還有劉致榮，真的很多好手！」

在吳念庭心中，陳柏毓是相當活潑的學弟，今天實戰投打對決，還被他虧了一番，「他對我5顆都是變速球，說我都打不到。」

除了陳柏毓，吳念庭表示，其實跟其他隊友都還算熟悉，包括經典賽就曾一同奮戰的陳傑憲，「他都沒變啊，跟以前一樣外向，會帶動氣氛，現在當了隊長，責任又更大了。」

如今身為隊上最年長，面對中華隊世代交替，吳念庭直言，雖然自己年紀和其他選手有落差，但這也算是好事，「代表我們競爭力變高了，自己也不能掉以輕心，要保有競爭力！」

去年季賽遭強襲球砸到臉部而動刀，吳念庭還因此錯過12強，他表示，其實受傷之後，也沒有再想這件事，「幸運的是，眼睛沒有後遺症，我很慶幸沒有發生。」對於12強能拿冠軍，也很感動，「身為一個棒球人，感到很光榮，也有收到日本隊友的恭喜。」

由於台鋼很早就開訓，吳念庭加入中華隊集訓之後，適應調整得還不錯，他也透露，目前都以一壘為主，「紅龜（陳江和）教練有說，先以一壘，三壘、二壘有需要也可以去守。」
 

關鍵字： 棒球中華隊陳柏毓吳念庭亞運WBC資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

杜蘭特刪除「太陽」貼文引關注　勇士、獨行俠等3隊搶人

杜蘭特刪除「太陽」貼文引關注　勇士、獨行俠等3隊搶人

又有重磅3方交易醞釀中？杜蘭特回勇士、巴特勒去太陽方案曝

又有重磅3方交易醞釀中？杜蘭特回勇士、巴特勒去太陽方案曝

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

韓媒聚焦台北大巨蛋「冠軍的威嚴」　樂天巨人教頭：韓國也需要

韓媒聚焦台北大巨蛋「冠軍的威嚴」　樂天巨人教頭：韓國也需要

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

老同學瑪仕革斯一句話　宋文華決定「捨獅投龍」

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

熱門新聞

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

杜蘭特刪除「太陽」貼文引關注　勇士、獨行俠等3隊搶人

又有重磅3方交易醞釀中？杜蘭特回勇士、巴特勒去太陽方案曝

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪送林孝程LV　劉基鴻驚呆了

2太陽可能交易KD　勇士等3隊搶人

3杜蘭特回勇士、巴特勒去太陽方案曝

4高承睿扳倒世界第5強敵挺進男單16強

5婉拒富邦續約　羅曼回鍋說明原因

最新新聞

1NBA 1月MVP出爐！約基奇中斷SGA連霸

2鄰兵重聚！陳文杰、陳子豪中華隊相會

3吳桑～都打不到！ 陳柏毓逗樂吳念庭

4勇士交易鎖定杜蘭特！籌碼曝光

5NBA 1月最佳新秀出爐！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366