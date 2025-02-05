「吳桑～你都打不到！」 陳柏毓投打對決逗樂吳念庭

▲. 吳念庭照顧陳柏毓：「欸，來房間找我。」 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹吳念庭今年31歲，在這次中華隊已經是年紀最長的選手，過去國際賽無役不與，如今又與陳柏毓既亞運後再度同隊，他稱讚小老弟今天Live BP相當不錯，甚至被虧：「吳桑～你都打不到！」讓他哭笑不得。

吳念庭相當照顧陳柏毓，昨晚對方一到飯店報到，便告訴他：「欸，來房間找我。」不過兩人直到早上才相見歡，「約好9點吃早餐，但他好像9點半才到，不過他有時差啦，沒關係。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到兩人結緣，吳念庭透露是2023年亞運中華隊同隊開始，「那時認識之後，隔年初還有一起聚餐，大家感情都滿不錯。」回想這批中華隊投手，他直呼，「投手一字排開滿驚人的，要不是測速槍怪怪的，不然好幾個火球男，古林、林昱珉、柏毓還有劉致榮，真的很多好手！」

在吳念庭心中，陳柏毓是相當活潑的學弟，今天實戰投打對決，還被他虧了一番，「他對我5顆都是變速球，說我都打不到。」

除了陳柏毓，吳念庭表示，其實跟其他隊友都還算熟悉，包括經典賽就曾一同奮戰的陳傑憲，「他都沒變啊，跟以前一樣外向，會帶動氣氛，現在當了隊長，責任又更大了。」

如今身為隊上最年長，面對中華隊世代交替，吳念庭直言，雖然自己年紀和其他選手有落差，但這也算是好事，「代表我們競爭力變高了，自己也不能掉以輕心，要保有競爭力！」

去年季賽遭強襲球砸到臉部而動刀，吳念庭還因此錯過12強，他表示，其實受傷之後，也沒有再想這件事，「幸運的是，眼睛沒有後遺症，我很慶幸沒有發生。」對於12強能拿冠軍，也很感動，「身為一個棒球人，感到很光榮，也有收到日本隊友的恭喜。」

由於台鋼很早就開訓，吳念庭加入中華隊集訓之後，適應調整得還不錯，他也透露，目前都以一壘為主，「紅龜（陳江和）教練有說，先以一壘，三壘、二壘有需要也可以去守。」

