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驚天交易！厄文先打給唐西奇　親曝2018年就差點聯手戴維斯、KD

▲達拉斯獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（左）、厄文（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

明星長人戴維斯（Anthony Davis）與「金童」唐西奇（Luka Doncic）互換東家的交易震撼全球。厄文（Kyrie Irving）今（5）日談到這筆驚天交易，表示自己第一時間先聯繫了唐西奇，關心他的心理狀態，還爆料自己在2018年曾招募戴維斯和杜蘭特（Kevin Durant）加盟塞爾提克。

唐西奇被交易連厄文也感到意外，「這是NBA歷史上一個奇怪的情況，但這就是我們這行業的本質，這是一個無情的行業，我們必須有能力去面對，繼續朝著總冠軍的目標前進，這是我打球的終極目標。」

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他接著說，「擁有其他總冠軍級別的球員當然有幫助。但同時，我們也必須承認，我們的斯洛維尼亞總統（指唐西奇）已經不在這裡了，我們必須適應。」

▲達拉斯獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文（左）、唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

厄文透露，交易案發生後，他立馬聯繫了唐西奇，想知道唐西奇和家人是否安好，表示會很想念他，也稱唐西奇是自己的「Hermano（西班牙文，意指兄弟）」。

唐西奇離隊，達拉斯迎來總冠軍級別的內線球員戴維斯，厄文爆料自己和戴維斯2018年就差點同隊，當時戴維斯在鵜鶘喊「吹密」，厄文想招募他加盟當時效力的綠衫軍塞爾提克，同年的招募名單中還有杜蘭特（Kevin Durant），可惜當時3人未能合體，如今厄文與戴維斯已在達拉斯相聚，目前太陽傳出有意交易杜蘭特，獨行俠正是追求者之一。

▲達拉斯獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（左）、厄文（右）。（圖／達志影像／美聯社）

不過厄文也特別澄清，戴維斯的到來並非他密謀，這筆交易是在沒有徵兆的狀況下發生，撇除了「拆隊」的疑慮。

關鍵字： NBA厄文戴維斯唐西奇獨行俠湖人

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