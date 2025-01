快訊／球王辛納澳網奪冠完成2連霸　整場未被破發締超狂21連勝

▲球王辛納出戰2025澳網男單決賽。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

2025年澳網最後一場比賽,上演義大利球王辛納(Jannik Sinner)與德國第2種子茲維列夫(Alexander Zverev)的男單冠軍之爭,世界第1的辛納展現極佳狀態,攻守俱佳且失誤率極低,整場未被取得破發點,最終以6比3、7比6(4)、6比3直落3盤完成澳網2連霸,也將連勝紀錄推進到第21場。

▲球王辛納展現極佳狀態。(圖/路透)

現年23歲的球王辛納過去1年飽受禁藥爭議纏身,儘管如此,他去年仍拿下澳網與美網冠軍,這次他挾帶硬地大滿貫男單20連勝、跨季巡迴賽20連勝的絕佳氣勢,挺進今年澳網最終決賽,尋求2連霸。27歲的茲維列夫則要力拚生涯首座大滿貫金盃,他過去2次闖入大滿貫決賽都屈居亞軍。

