快訊／球王辛納澳網奪冠完成2連霸　整場未被破發締超狂21連勝

▲球王辛納出戰2025澳網男單決賽。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

2025年澳網最後一場比賽，上演義大利球王辛納(Jannik Sinner)與德國第2種子茲維列夫(Alexander Zverev)的男單冠軍之爭，世界第1的辛納展現極佳狀態，攻守俱佳且失誤率極低，整場未被取得破發點，最終以6比3、7比6(4)、6比3直落3盤完成澳網2連霸，也將連勝紀錄推進到第21場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲球王辛納展現極佳狀態。（圖／路透）

現年23歲的球王辛納過去1年飽受禁藥爭議纏身，儘管如此，他去年仍拿下澳網與美網冠軍，這次他挾帶硬地大滿貫男單20連勝、跨季巡迴賽20連勝的絕佳氣勢，挺進今年澳網最終決賽，尋求2連霸。27歲的茲維列夫則要力拚生涯首座大滿貫金盃，他過去2次闖入大滿貫決賽都屈居亞軍。

兩人過去6次交手，辛納以2勝4敗居下風，不過他近況極佳，尤其是在拿手的硬地，開賽前外界更看好他勝出。兩人開賽互保發球局，打成了3比3，戰局在第8局發生變化，茲維列夫在發球局連丟2分，單局被逼出4個破發點，奮力化解3個後仍遭破發，陷入3比5落後，辛納第9局沒給對手任何機會，連拿了4分，以6比3先下一盤。

▲德國名將茲維列夫。（圖／路透）

進入第2盤，茲維列夫第3局就出現被破發的危機，所幸驚險保發，隨後辛納再次「Love game」保發(沒讓對手拿任何1分)，雙方前12局6比6，打到了搶七。兩人搶七戰成4比4後，辛納連下關鍵3分，包括一記幸運球，以7比6(4)連拿兩盤。

▲茲維列夫第2盤搶七失利後摔拍洩憤。（圖／路透）

茲維列夫輸掉搶七後難掩沮喪，他回到座位區時怒摔拍發洩情緒。辛納則是一貫沉穩，在第3盤持續宰制局面，前4局雙方2比2，辛納第5局再次「Love game」保住，並在第6局逼出兩個破發點，他成功破發取得4比2領先，退無可退的茲維列夫保住第8局，不過辛納第9局順利保發，直落3盤完成衛冕，連拿了3座硬地大滿貫冠軍(2024年澳網、2024年美網、2025年澳網)，成為史上第5人。