NBA上半季亮點／詹皇父子開幕戰同場創歷史　還可能聯手二兒子？

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記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)在2024-25賽季開幕戰同場了2分31秒，成為NBA史上首對同場征戰的父子檔，大聯盟傳奇父子檔大、小葛瑞菲也在場邊見證歷史。值得一提的是，詹皇二兒子布萊斯(Bryce James)確定加入亞利桑那大學，未來是否有機會見到父子3人聯手，引起熱議。

▲湖人天王詹姆斯與兒子布朗尼同場征戰創歷史 。（圖／路透）

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「大皇子」布朗尼去年6月以第55順位被湖人選中，還得到一紙4年790萬美元的合約，儘管他熱身賽表現不盡理想，6戰場均上場16.2分鐘，僅繳出4.2分、投籃命中率29.7%、三分12投1中的表現，湖人仍在去年10月23日，主場開幕戰面對上季打進西區冠軍賽的灰狼一役，讓詹姆斯父子一起上場。

History.



First father-son duo in NBA game.



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該役次節還剩4分鐘，湖人拉開51比35、16分領先，主帥瑞迪克(JJ Redick)讓詹姆斯與布朗尼同時上陣。父子在板凳席準備時，詹皇提醒菜鳥兒子，「你準備好了嗎？你看到那種強度了嗎？上場就放輕鬆去打，不用擔心犯錯，只要努力打就行了。」

▲湖人天王詹姆斯與兒子布朗尼同場征戰創歷史 。（圖／路透）

兩人走向記分台準備上場，布朗尼賽後直呼，「和我爸爸一起走向記分台，第一次上場，那將是我永遠不會忘記的時刻。」父子同場的時光持續了2分31秒，布朗尼生涯首次出手被4屆年度最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)封阻，隨後他接到老爸的傳球再次嘗試投籃，但錯失這記三分球。

不過布朗尼成功守住灰狼球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)，迫使對方投丟，詹姆斯則完成了一記底線扣籃。

除了詹姆斯的家人，愛妻莎凡娜(Savannah James)、二兒子布萊斯和小女兒祖莉(Zhuri James)，MLB史上首對同場征戰的父子檔大、小葛瑞菲(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)也來到場邊觀戰，一起見證歷史。大、小葛瑞菲曾在1990和1991賽季當過西雅圖水手隊友，也是史上唯一一對「接連開轟」的父子檔。

▲詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

根據《OptaSTATS》的統計，詹姆斯與布朗尼僅是北美4大聯賽(NFL、MLB、NBA、NHL)第5對披同一隊戰袍的父子，其他4對分別為NFL的內塞爾父子(Ted Nesser、Charlie Nesser)、NHL的豪父子(Gordie Howe、Mark Howe、Marty Howe)、MLB的葛瑞菲父子(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)以及雷恩斯父子(Tim Raines Sr.、Tim Raines Jr.)。

詹姆斯二兒子布萊斯上個月也宣布，將加入亞利桑那大學，朝NBA夢想邁進。布萊斯目前身高193公分，司職得分後衛，他在加州的塞拉峽谷高中表現出色，吸引了許多球探關注。

外界更關心的是，詹姆斯父子3人未來是否有機會在NBA聯手，詹皇幾年前曾表示「不排除」這種可能性，但剛度過40歲生日的他越來越常考慮退休，儘管自認能再以高水準打5到7年，不過他強調自己不會這麼做。

▲詹姆斯二兒子布萊斯。（圖／達志影像／美聯社）