NBA上半季亮點／詹皇父子開幕戰同場創歷史　還可能聯手二兒子？

記者游郁香/綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)在2024-25賽季開幕戰同場了2分31秒,成為NBA史上首對同場征戰的父子檔,大聯盟傳奇父子檔大、小葛瑞菲也在場邊見證歷史。值得一提的是,詹皇二兒子布萊斯(Bryce James)確定加入亞利桑那大學,未來是否有機會見到父子3人聯手,引起熱議。

▲湖人天王詹姆斯與兒子布朗尼同場征戰創歷史 。(圖/路透)

「大皇子」布朗尼去年6月以第55順位被湖人選中,還得到一紙4年790萬美元的合約,儘管他熱身賽表現不盡理想,6戰場均上場16.2分鐘,僅繳出4.2分、投籃命中率29.7%、三分12投1中的表現,湖人仍在去年10月23日,主場開幕戰面對上季打進西區冠軍賽的灰狼一役,讓詹姆斯父子一起上場。

