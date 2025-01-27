大聯盟2024賽季十大代表性球員　大谷翔平、賈吉上榜

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

2024年大聯盟棒球賽季絕對是記憶猶新的一年，激動人心的比賽，令人讚嘆的個人表現，以及那些在關鍵時刻帶領球隊前進的球員們，都讓人難以忘懷。大聯盟官網特別整理出了影響上個賽季最深遠的10位球員，他們不僅表現出色，更在關鍵時刻扮演了決定性的角色。

以下是2024年MLB賽季最具代表性的10位球員。

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道奇，大谷翔平（指定打擊）

大谷翔平加入了棒球界最富有也最成功的道奇隊，讓球隊實力更上層樓，摘下個人第三座MVP獎，成為棒球史上首位50-50俱樂部成員，更首度挺進季後賽並拿下生涯首座世界大賽冠軍。他不僅步入婚姻，還帶來了一隻萌萌的愛犬。儘管遭遇水原一平事件這樣足以讓任何人失去專注的場外風波，他仍在洛杉磯這一年創下了所有輝煌成就。等他重返投手丘時，想必會有更驚人的表現！

洋基，賈吉（Aaron Judge，中外野）

2022年，賈吉以62轟寫下美聯全壘打新紀錄，成為紐約城最炙手可熱的話題人物。2024年，他有更亮眼的表現。除了全壘打數量（依然令人印象深刻的58支）外，其他數據全面進步：打擊率上升11個百分點（.322），上壘率提升33個百分點（.458），長打率增加15個百分點（.701），OPS+高出13點（223，創下現代美聯/國聯右打者新高）。他的打點多了13分，三振少了4次，還多敲出8支二壘打和一支三壘打。更重要的是，他首度帶領洋基挺進世界大賽，並摘下生涯第二座美聯MVP。

老虎，史庫伯（Tarik Skubal，左投）

史庫伯在2023年末的亮眼表現，預告了2024年開季的強勢姿態。他在整年保持出色成績，更寫下美聯自2011年來首位完整賽季投手三冠王的紀錄。他還幫助年輕的老虎隊在交易大限後的強勁表現下，終結了自2014年以來的季後賽荒。（這讓交易大限前關於他可能被交易的謠言顯得特別諷刺。）季後賽首輪對決太空人和守護者，他延續氣勢，連續13局無失分的完美演出。最終，他以全票支持摘下美聯賽揚獎。

2024 PitchingNinja Most Outstanding Pitcher of the Year.



Winner: Tarik Skubal pic.twitter.com/9Xc6FFvrWD — Rob Friedman (@PitchingNinja) November 27, 2024

勇士，賽爾（Chris Sale，左投）

賽爾在2012-18年間年年入圍美聯塞揚獎前六，卻始終與獎座無緣，直到傷病中斷他的輝煌。2020-22年三季僅投不到50局，使他2024年的重生更顯非凡。35歲的賽爾在國聯的出色表現與史庫伯在美聯的成就相互呼應，以18勝、2.38防禦率和225次三振摘下國聯投手三冠王，還投出自2017年來最多的177 2/3局。他率領傷兵滿營的勇士隊突破逆境，贏得國聯復出獎，更終於摘下夢寐以求的賽揚獎。

道奇，弗里曼（Freddie Freeman，一壘手）

原本擔心弗里曼會在大谷翔平和貝茲（Mookie Betts）的光芒下黯淡，但他反而成為道奇隊奪冠路上的精神領袖。七月，愛子重病住院，這對身為父親的他是最沉重的打擊，他情深意切地分享了這段艱辛歷程。重返球場後，他展現一貫的優異表現，即使腳踝扭傷仍堅持拚戰季後賽。不僅轟出道奇季後賽史上最關鍵的全壘打之一，更榮獲世界大賽MVP。

洋基（轉戰大都會），索托（Juan Soto，右外野）

儘管今年已經告別洋基，但索托2024年留下了不可磨滅的印記。作為賈吉完美的打線搭檔，他在季後賽中更是揮出最佳表現，特別是美聯冠軍賽第五戰的經典打席與關鍵全壘打。如果不是休賽季的轉變，這可能已是洋基隊史傳奇一刻。他在合約年的出色演出，即便現在的洋基球迷對他感到失落，也不得不承認他這一年的貢獻。

Play No. 25 of 2024: Juan Soto's CLUTCH homer that took the @Yankees to the World Series pic.twitter.com/CRMi0WuEkk — MLB (@MLB) December 6, 2024

大都會，林多（Francisco Lindor，游擊）

「我來紐約是為了贏球」，這是他面對噓聲時的承諾。如今，他已成為棒球界最受歡迎的球星之一，在大都會隊創下生涯最佳賽季，帶隊殺進國聯冠軍賽第六戰，成為國聯MVP亞軍。林多用表現證明了大都會是支勝利球隊，未來十年他將與新搭檔一同主宰皇后區。

皇家，威特（Bobby Witt Jr.，游擊）

若不是賈吉的超人演出，這位24歲天才必定摘下美聯MVP。他以.332打擊率和211支安打稱霸聯盟，達成30-30成就，獲得金手套和銀棒獎。更驚人的是，他帶領前年慘輸106場的皇家隊，重返季後賽。

海盜，史金恩茲（Paul Skenes，右投）

這位2023年狀元從大學冠軍直升大聯盟，展現無與倫比的統治力。不僅奪下國聯新人王，還在賽揚獎評選中排名第三。他的投手丘表演令人難忘，是未來幾年最被看好的投手之一。

守護者，克拉塞（Emmanuel Clase，右投）

連續第三年稱霸美聯救援王，今年更是巔峰：47次救援成功，0.61防禦率，整季僅被轟兩支全壘打，6.6三振保送比，0.66 WHIP。他是守護者隊在美聯中區爭冠的最大功臣，只可惜季後賽失色。