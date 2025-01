大聯盟2024賽季十大代表性球員　大谷翔平、賈吉上榜

▲大谷翔平 。(圖/路透)

記者王真魚/綜合報導

2024年大聯盟棒球賽季絕對是記憶猶新的一年,激動人心的比賽,令人讚嘆的個人表現,以及那些在關鍵時刻帶領球隊前進的球員們,都讓人難以忘懷。大聯盟官網特別整理出了影響上個賽季最深遠的10位球員,他們不僅表現出色,更在關鍵時刻扮演了決定性的角色。

以下是2024年MLB賽季最具代表性的10位球員。

道奇,大谷翔平(指定打擊)

大谷翔平加入了棒球界最富有也最成功的道奇隊,讓球隊實力更上層樓,摘下個人第三座MVP獎,成為棒球史上首位50-50俱樂部成員,更首度挺進季後賽並拿下生涯首座世界大賽冠軍。他不僅步入婚姻,還帶來了一隻萌萌的愛犬。儘管遭遇水原一平事件這樣足以讓任何人失去專注的場外風波,他仍在洛杉磯這一年創下了所有輝煌成就。等他重返投手丘時,想必會有更驚人的表現!

洋基,賈吉(Aaron Judge,中外野)

2022年,賈吉以62轟寫下美聯全壘打新紀錄,成為紐約城最炙手可熱的話題人物。2024年,他有更亮眼的表現。除了全壘打數量(依然令人印象深刻的58支)外,其他數據全面進步:打擊率上升11個百分點(.322),上壘率提升33個百分點(.458),長打率增加15個百分點(.701),OPS+高出13點(223,創下現代美聯/國聯右打者新高)。他的打點多了13分,三振少了4次,還多敲出8支二壘打和一支三壘打。更重要的是,他首度帶領洋基挺進世界大賽,並摘下生涯第二座美聯MVP。

老虎,史庫伯(Tarik Skubal,左投)

史庫伯在2023年末的亮眼表現,預告了2024年開季的強勢姿態。他在整年保持出色成績,更寫下美聯自2011年來首位完整賽季投手三冠王的紀錄。他還幫助年輕的老虎隊在交易大限後的強勁表現下,終結了自2014年以來的季後賽荒。(這讓交易大限前關於他可能被交易的謠言顯得特別諷刺。)季後賽首輪對決太空人和守護者,他延續氣勢,連續13局無失分的完美演出。最終,他以全票支持摘下美聯賽揚獎。

勇士,賽爾(Chris Sale,左投)

賽爾在2012-18年間年年入圍美聯塞揚獎前六,卻始終與獎座無緣,直到傷病中斷他的輝煌。2020-22年三季僅投不到50局,使他2024年的重生更顯非凡。35歲的賽爾在國聯的出色表現與史庫伯在美聯的成就相互呼應,以18勝、2.38防禦率和225次三振摘下國聯投手三冠王,還投出自2017年來最多的177 2/3局。他率領傷兵滿營的勇士隊突破逆境,贏得國聯復出獎,更終於摘下夢寐以求的賽揚獎。

道奇,弗里曼(Freddie Freeman,一壘手)

原本擔心弗里曼會在大谷翔平和貝茲(Mookie Betts)的光芒下黯淡,但他反而成為道奇隊奪冠路上的精神領袖。七月,愛子重病住院,這對身為父親的他是最沉重的打擊,他情深意切地分享了這段艱辛歷程。重返球場後,他展現一貫的優異表現,即使腳踝扭傷仍堅持拚戰季後賽。不僅轟出道奇季後賽史上最關鍵的全壘打之一,更榮獲世界大賽MVP。

洋基(轉戰大都會),索托(Juan Soto,右外野)

儘管今年已經告別洋基,但索托2024年留下了不可磨滅的印記。作為賈吉完美的打線搭檔,他在季後賽中更是揮出最佳表現,特別是美聯冠軍賽第五戰的經典打席與關鍵全壘打。如果不是休賽季的轉變,這可能已是洋基隊史傳奇一刻。他在合約年的出色演出,即便現在的洋基球迷對他感到失落,也不得不承認他這一年的貢獻。

大都會,林多(Francisco Lindor,游擊)

「我來紐約是為了贏球」,這是他面對噓聲時的承諾。如今,他已成為棒球界最受歡迎的球星之一,在大都會隊創下生涯最佳賽季,帶隊殺進國聯冠軍賽第六戰,成為國聯MVP亞軍。林多用表現證明了大都會是支勝利球隊,未來十年他將與新搭檔一同主宰皇后區。

皇家,威特(Bobby Witt Jr.,游擊)

若不是賈吉的超人演出,這位24歲天才必定摘下美聯MVP。他以.332打擊率和211支安打稱霸聯盟,達成30-30成就,獲得金手套和銀棒獎。更驚人的是,他帶領前年慘輸106場的皇家隊,重返季後賽。

海盜,史金恩茲(Paul Skenes,右投)

這位2023年狀元從大學冠軍直升大聯盟,展現無與倫比的統治力。不僅奪下國聯新人王,還在賽揚獎評選中排名第三。他的投手丘表演令人難忘,是未來幾年最被看好的投手之一。

守護者,克拉塞(Emmanuel Clase,右投)

連續第三年稱霸美聯救援王,今年更是巔峰:47次救援成功,0.61防禦率,整季僅被轟兩支全壘打,6.6三振保送比,0.66 WHIP。他是守護者隊在美聯中區爭冠的最大功臣,只可惜季後賽失色。