40歲詹皇連續戰斧暴扣！湖人痛扁綠軍21分　戴維斯喊話急需補長人

LEBRON JAMES STARED DOWN KRISTAPS PORZINGIS AFTER PORZINGIS MADE A BUSINESS DECISION! ????????



Centers don’t want to jump with a 40 year old!



Via. @LADEig pic.twitter.com/ar2K2aLgRy — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人今(24)日在主場迎戰「世仇」塞爾提克，40歲天王詹姆斯(LeBron James)上半場連續上演戰斧式暴扣，球迷驚嘆他至少能再戰5年，洛城全隊合力開火，上半場打完取得19分領先，終場以117比96狂勝21分，賽後戰績變成24勝18敗，不過當家長人戴維斯(Anthony Davis)喊話球隊急需再補1名長人。

LeBron, AD & Reaves combine for 67 PTS as the @Lakers get the #NBARivalsWeek W over Boston!



LBJ: 20 PTS, 14 REB, 6 AST

AD: 24 PTS, 8 REB, 3 AST

AR: 23 PTS, 6 AST, 4 3PM



LAL will head to The Bay on Saturday to continue #NBARivalsWeek vs. the Warriors at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/CE3XtcwdP1 — NBA (@NBA) January 24, 2025

湖人今日打出本季最佳戰役，雙巨頭詹姆斯、戴維斯與「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)輪流主宰比賽，3人合力攻下67分，從板凳出發的菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)貢獻3顆三分球拿下13分、文森(Gabe Vincent)砍進4記外線有12分進帳，全隊共有6人得分上雙。

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I promise LeBron has 5+ years left ???????? pic.twitter.com/uNMvVPu7RG — NBA Retweet (@RTNBA) January 24, 2025

反觀作客的衛冕軍塞爾提克，團隊投籃命中率僅37.8%，三分命中率也只有32.5%，他們的教頭馬茲拉(Joe Mazzulla)早早就放棄比賽，湖人終場以117比96、21分差狂電綠衫軍，收下近5場第4勝，目前暫居西區第5。

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

上半場連續上演戰斧式暴扣，讓防守球員淪為海報背景的天王詹姆斯，此戰繳出20分、14籃板和6助攻，他賽後表示，「我們有一個比賽計劃，並且執行了它。在整場48分鐘大部分時間裡，我們都執行得很好。 我們知道這是一支偉大的球隊(塞爾提克)、衛冕冠軍，他們有出色的球員，會讓你處於不舒服的情況，但你必須在不舒服的情況下與他們競爭。」

Anthony Davis to @ShamsCharania :



“I think we need another big. I feel like I’ve always been at my best when I’ve been the 4 and having a big out there” ???? pic.twitter.com/jjCngSR0aC — The Laker Files (@LakerFiles) January 24, 2025

飆出24分、8籃板和3助攻，外帶3火鍋的戴維斯，則在接受《ESPN》訪問時直言，紫金大軍急需補進1名長人，「我覺得我們需要另一個大個子。當我打4號位的時候，我總是表現得最好。有一個大個子在場上，我們知道這是有效的，因為當我們和麥基(JaVale McGee)以及霍華德(Dwight Howard)一起贏得總冠軍時，我們就是這樣做。」

▲湖人當家長人戴維斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）