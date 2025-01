40歲詹皇連續戰斧暴扣！湖人痛扁綠軍21分　戴維斯喊話急需補長人

LEBRON JAMES STARED DOWN KRISTAPS PORZINGIS AFTER PORZINGIS MADE A BUSINESS DECISION! ????????



Centers don’t want to jump with a 40 year old!



Via. @LADEig pic.twitter.com/ar2K2aLgRy — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 24, 2025

記者游郁香/綜合報導

湖人今(24)日在主場迎戰「世仇」塞爾提克,40歲天王詹姆斯(LeBron James)上半場連續上演戰斧式暴扣,球迷驚嘆他至少能再戰5年,洛城全隊合力開火,上半場打完取得19分領先,終場以117比96狂勝21分,賽後戰績變成24勝18敗,不過當家長人戴維斯(Anthony Davis)喊話球隊急需再補1名長人。

LeBron, AD & Reaves combine for 67 PTS as the @Lakers get the #NBARivalsWeek W over Boston!



LBJ: 20 PTS, 14 REB, 6 AST

AD: 24 PTS, 8 REB, 3 AST

AR: 23 PTS, 6 AST, 4 3PM



LAL will head to The Bay on Saturday to continue #NBARivalsWeek vs. the Warriors at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/CE3XtcwdP1 — NBA (@NBA) January 24, 2025

湖人今日打出本季最佳戰役,雙巨頭詹姆斯、戴維斯與「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)輪流主宰比賽,3人合力攻下67分,從板凳出發的菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)貢獻3顆三分球拿下13分、文森(Gabe Vincent)砍進4記外線有12分進帳,全隊共有6人得分上雙。

I promise LeBron has 5+ years left ???????? pic.twitter.com/uNMvVPu7RG — NBA Retweet (@RTNBA) January 24, 2025

反觀作客的衛冕軍塞爾提克,團隊投籃命中率僅37.8%,三分命中率也只有32.5%,他們的教頭馬茲拉(Joe Mazzulla)早早就放棄比賽,湖人終場以117比96、21分差狂電綠衫軍,收下近5場第4勝,目前暫居西區第5。

▲▼湖人天王詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

上半場連續上演戰斧式暴扣,讓防守球員淪為海報背景的天王詹姆斯,此戰繳出20分、14籃板和6助攻,他賽後表示,「我們有一個比賽計劃,並且執行了它。在整場48分鐘大部分時間裡,我們都執行得很好。 我們知道這是一支偉大的球隊(塞爾提克)、衛冕冠軍,他們有出色的球員,會讓你處於不舒服的情況,但你必須在不舒服的情況下與他們競爭。」

Anthony Davis to @ShamsCharania :



“I think we need another big. I feel like I’ve always been at my best when I’ve been the 4 and having a big out there” ???? pic.twitter.com/jjCngSR0aC — The Laker Files (@LakerFiles) January 24, 2025

飆出24分、8籃板和3助攻,外帶3火鍋的戴維斯,則在接受《ESPN》訪問時直言,紫金大軍急需補進1名長人,「我覺得我們需要另一個大個子。當我打4號位的時候,我總是表現得最好。有一個大個子在場上,我們知道這是有效的,因為當我們和麥基(JaVale McGee)以及霍華德(Dwight Howard)一起贏得總冠軍時,我們就是這樣做。」

▲湖人當家長人戴維斯(中)。(圖/達志影像/美聯社)