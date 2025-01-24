快訊／謝淑薇挺進澳網女雙決賽　3盤拍落強敵距2連霸僅差1步

▲謝淑薇與今年澳網女雙搭檔奧斯塔朋科。（圖／翻攝自IG／sw.hsieh）

記者游郁香／綜合報導

擁有9座大滿貫金盃的台灣網壇一姐謝淑薇，今(24)日與拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)出戰澳網女雙4強賽，交手第2種子加拿大達布洛夫斯基(Gabriela Dabrowski)、紐西蘭羅莉芙(Erin Routliffe)，謝奧配首盤後來居上，以7比6(3)先下一城，次盤3比6讓出，決勝盤再以6比3勝出，距離2連霸僅差1步。

謝淑薇去年在澳網女雙、混雙都奪冠，成為賽史24年來首人，本屆她再次與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)合作挑戰衛冕混雙冠軍，可惜在次輪敗下陣來。女雙部分，謝淑薇與奧斯塔朋科攜手挺進4強，位列第3種子的「謝奧配」，今日與第2種子加拿大達布洛夫斯基、紐西蘭羅莉芙爭搶決賽門票。

「謝奧配」開賽就陷入遭破發的危機，沒能保住首個發球局，第3局又被破，陷入0比3的劣勢，終於在第4局回破，提振了團隊士氣，第5局一度連失3分，還好及時止血，追到了2比3，兩人一路苦追，把握住關鍵第10局破發，扳成了5比5平手，第11局也順利保發，以6比5首度超前。

▲台灣網壇一姐謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

不過「謝奧配」第12局沒能破發，雙方戰成6比6，首盤就打到搶七。謝淑薇、奧斯塔朋科打出4比1攻勢，在被追到4比3後，謝淑薇犀利的網前攻擊得分，加上對手出現失誤，再度拉開比分，耗費1小時10分鐘，「謝奧配」以7比6(3)逆轉收下首盤。

進入次盤，雙方前5局互保，「謝奧配」第6局先被破發，陷入2比4落後，隨後也沒能突破對手的發球局，以3比6讓出此盤。

來到決勝盤，「謝奧配」重整旗鼓，第2局率先破發，連拿了3局有了好的開始，第5局也輕鬆保發，拉開4比1領先，接著連破帶保將比數改寫為5比2聽牌，最終就以6比3贏得決賽門票。

謝淑薇與奧斯塔朋科今年「化敵為友」成為女雙搭檔，被澳網官網選為「5大最讓人興奮組合」，兩人一路過關斬將晉級最終決賽，將與頭號種子美國湯森(Taylor Townsend)、捷克辛妮亞柯娃(Katerina Siniakova)爭冠。