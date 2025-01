莫蘭特「流星灌籃」隔扣溫班亞瑪！灰熊飆分秀擊退馬刺

JA MORANT WITH THE POSTER ON VICTOR WEMBANYAMA But it didn't count pic.twitter.com/iftA44AZQs

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊王牌莫蘭特(Ja Morant)在今(16)日的比賽第4節,用一記「流星灌籃」隔扣身高224公分的馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)技驚四座,儘管最終進球不算,但他們仍單節砍下35分力壓馬刺,終場129比115由灰熊勝出。

第4節剩餘2分鐘,莫蘭特從中場持球切入,馬刺新秀卡瑟爾(Stephon Castle)眼見快被突破,對莫蘭特下手犯規,裁判吹哨,但莫蘭特動作不停切入準備灌籃,溫班亞瑪見狀起跳,2人在空中對決,由莫蘭特勝出,一記狂野的流星灌籃在溫班亞瑪頭上刷網進球。

本場賽事,灰熊開局就多次抓著溫班亞瑪攻擊,試圖將溫班亞瑪帶離禁區,莫蘭特在首節面對溫班亞瑪,就用單手投進一記後仰跳投,新秀中鋒周志豪也立馬跟上在禁區用體重優勢重扣得分。

溫班亞瑪很快地就適應這針對,他在次節最後時刻,就成功蓋下了周志豪的灌籃,最終在上半場就送出8記阻攻,並率領馬刺在上半場以63比51領先灰熊。

A 1H buzzer-beating block for Victor Wembanyama!



He's the first player with EIGHT rejections in a half since November 2018 pic.twitter.com/dIckly1iV7