莫蘭特「流星灌籃」隔扣溫班亞瑪！灰熊飆分秀擊退馬刺

JA MORANT WITH THE POSTER ON VICTOR WEMBANYAMA



But it didn't count pic.twitter.com/iftA44AZQs — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 16, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊王牌莫蘭特（Ja Morant）在今（16）日的比賽第4節，用一記「流星灌籃」隔扣身高224公分的馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）技驚四座，儘管最終進球不算，但他們仍單節砍下35分力壓馬刺，終場129比115由灰熊勝出。

第4節剩餘2分鐘，莫蘭特從中場持球切入，馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）眼見快被突破，對莫蘭特下手犯規，裁判吹哨，但莫蘭特動作不停切入準備灌籃，溫班亞瑪見狀起跳，2人在空中對決，由莫蘭特勝出，一記狂野的流星灌籃在溫班亞瑪頭上刷網進球。

本場賽事，灰熊開局就多次抓著溫班亞瑪攻擊，試圖將溫班亞瑪帶離禁區，莫蘭特在首節面對溫班亞瑪，就用單手投進一記後仰跳投，新秀中鋒周志豪也立馬跟上在禁區用體重優勢重扣得分。

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ZACH EDEY POSTERIZES VICTOR WEMBANYAMA!!!

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溫班亞瑪很快地就適應這針對，他在次節最後時刻，就成功蓋下了周志豪的灌籃，最終在上半場就送出8記阻攻，並率領馬刺在上半場以63比51領先灰熊。

A 1H buzzer-beating block for Victor Wembanyama!



He's the first player with EIGHT rejections in a half since November 2018 pic.twitter.com/dIckly1iV7 — NBA (@NBA) January 16, 2025

第3節風雲變色，灰熊阿爾達瑪（Santi Aldama）、貝恩（Desmond Bane）都得到7分，射手肯納德（Luke Kennard）還在2分鐘內命中3顆三分球，助灰熊單節打出43分高分，一舉逆轉馬刺，馬刺後續無力追趕，終場灰熊129比115擊敗馬刺。

馬刺由新秀卡瑟爾砍下全隊最高26分；瓦塞爾（Devin Vassell）得次高21分；溫班亞瑪繳出13分、12籃板、8阻攻。灰熊方面，隔扣溫班亞瑪的莫蘭特全場攻下21分、12助攻；貝恩也攻得22分、2抄截、1阻攻；阿爾達瑪從板凳出發得到20分、10籃板的雙十。

▲灰熊莫蘭特隔扣馬刺溫班亞瑪。（圖／路透）