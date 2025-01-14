詹皇「戲耍」小19歲溫班亞瑪　湖人花光10分領先遭馬刺逆轉

LeBron getting FLASHY in the iso ???? pic.twitter.com/4ElHJfEPWd — NBA (@NBA) January 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人過去2場主場比賽都因洛杉磯野火而延期，今(14)日在自家迎戰馬刺，40歲天王詹姆斯(LeBron James)次節單打21歲的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)，他加速過掉對方再上籃得分，流暢動作引來驚呼，不過洛城第3節花光10分領先，末節僅13分進帳，終場以102比126苦吞3連敗。

在洛杉磯野火中失去家的湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)，在洛城主場重啟比賽前感性表示，「體育有很多種含義，體育確實可以提供一個逃避和分心的地方，希望體育今晚也能帶來一些快樂。」他表示，球隊的每個人都帶給他力量，「我們的工作是去給予力量，給予希望和快樂。」

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▲湖人天王詹姆斯（右）單打法國怪物溫班亞瑪（左）得手。（圖／達志影像／美聯社）

從這個角度來看，這場比賽是成功的，洛城球迷欣賞了自家雙巨頭戴維斯(Anthony Davis)、詹姆斯試圖對抗224公分的「法國怪物」溫班亞瑪，40歲的詹皇次節還剩7分39秒還單打了21歲的「斑馬」，詹皇轉身加速過掉對方再上籃得分，2003年與2023年狀元對決，讓觀眾看得很過癮。

戴維斯與詹姆斯此役合計29投20中攻下48分，但湖人其他球員表現掙扎，他們第3節曾以84比74領先達10分，接下來卻被打出52對18的猛攻，決勝節更只拿下13分，終場反以102比126慘輸24分，吞下3連敗，當對手展現出對抗性和堅韌的進攻時，紫金軍團顯得束手無策。

▲湖人天王詹姆斯（左）與馬刺溫班亞瑪（右）對位。（圖／達志影像／美聯社）

湖人賽後戰績下滑到20勝17敗，由於同城的快艇以109比98撲滅熱火，湖人的排名遭到快艇反超，掉到西區第7。

Michael Cooper’s No. 21 jersey is officially in the rafters at https://t.co/zgfUpP5Y9r Arena pic.twitter.com/ybseQnhCkU — Jovan Buha (@jovanbuha) January 14, 2025

值得一提的是，湖人這一戰在中場休息時，替去年入選名人堂的庫珀(Michael Cooper)舉行21號球衣退休儀式，多名湖人傳奇球星如魔術強森(Magic Johnson)、沃錫(James Worthy)、威爾克斯(Jamaal Wilkes)、尼克森(Norm Nixon)、史考特(Byron Scott)、萊里(Pat Riley)等都到場見證。

「我一直試圖以正確的方式打球，這讓我感覺非常好，因為人們認可這一點。」庫珀說，「儘管我總是與許多超級明星一起打球，所以有時我會被掩蓋，但這並不困擾我，因為這是關於我們共同努力取得的成就和贏得的冠軍。所以，今天輪到我，能站上講台，所有人都在看，這感覺很好。正如我所說，這一切來得很突然。」