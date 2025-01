詹皇「戲耍」小19歲溫班亞瑪　湖人花光10分領先遭馬刺逆轉

LeBron getting FLASHY in the iso ???? pic.twitter.com/4ElHJfEPWd — NBA (@NBA) January 14, 2025

記者游郁香/綜合報導

湖人過去2場主場比賽都因洛杉磯野火而延期,今(14)日在自家迎戰馬刺,40歲天王詹姆斯(LeBron James)次節單打21歲的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama),他加速過掉對方再上籃得分,流暢動作引來驚呼,不過洛城第3節花光10分領先,末節僅13分進帳,終場以102比126苦吞3連敗。

在洛杉磯野火中失去家的湖人主帥瑞迪克(JJ Redick),在洛城主場重啟比賽前感性表示,「體育有很多種含義,體育確實可以提供一個逃避和分心的地方,希望體育今晚也能帶來一些快樂。」他表示,球隊的每個人都帶給他力量,「我們的工作是去給予力量,給予希望和快樂。」

▲湖人天王詹姆斯(右)單打法國怪物溫班亞瑪(左)得手。(圖/達志影像/美聯社)

從這個角度來看,這場比賽是成功的,洛城球迷欣賞了自家雙巨頭戴維斯(Anthony Davis)、詹姆斯試圖對抗224公分的「法國怪物」溫班亞瑪,40歲的詹皇次節還剩7分39秒還單打了21歲的「斑馬」,詹皇轉身加速過掉對方再上籃得分,2003年與2023年狀元對決,讓觀眾看得很過癮。

戴維斯與詹姆斯此役合計29投20中攻下48分,但湖人其他球員表現掙扎,他們第3節曾以84比74領先達10分,接下來卻被打出52對18的猛攻,決勝節更只拿下13分,終場反以102比126慘輸24分,吞下3連敗,當對手展現出對抗性和堅韌的進攻時,紫金軍團顯得束手無策。

▲湖人天王詹姆斯(左)與馬刺溫班亞瑪(右)對位。(圖/達志影像/美聯社)

湖人賽後戰績下滑到20勝17敗,由於同城的快艇以109比98撲滅熱火,湖人的排名遭到快艇反超,掉到西區第7。

Michael Cooper’s No. 21 jersey is officially in the rafters at https://t.co/zgfUpP5Y9r Arena pic.twitter.com/ybseQnhCkU — Jovan Buha (@jovanbuha) January 14, 2025

值得一提的是,湖人這一戰在中場休息時,替去年入選名人堂的庫珀(Michael Cooper)舉行21號球衣退休儀式,多名湖人傳奇球星如魔術強森(Magic Johnson)、沃錫(James Worthy)、威爾克斯(Jamaal Wilkes)、尼克森(Norm Nixon)、史考特(Byron Scott)、萊里(Pat Riley)等都到場見證。

「我一直試圖以正確的方式打球,這讓我感覺非常好,因為人們認可這一點。」庫珀說,「儘管我總是與許多超級明星一起打球,所以有時我會被掩蓋,但這並不困擾我,因為這是關於我們共同努力取得的成就和贏得的冠軍。所以,今天輪到我,能站上講台,所有人都在看,這感覺很好。正如我所說,這一切來得很突然。」