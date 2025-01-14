李政厚迎接金慧成當「同區對手」　期待道奇、巨人同場較勁

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟舊金山巨人隊的李政厚為準備新賽季於13日下午經由仁川國際機場出發前往美國並接受多家韓媒報導。特別提到前Kiwoom英雄隊友金慧成加盟道奇，兩人成為同區對手，他仍燦笑表示歡迎。

李政厚表示：「在他去美國之前見了面，我們在入札過程中經常聯繫。他（金慧成）最終決定加入哪個球隊時還詢問了我的意見，結果非常好。」

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李政厚和金慧成2017年一起加入的Kiwoom英雄的同梯。他們在2018年至2022年期間，幫助英雄連續五年進入季後賽。2023年還共同參加了世界棒球經典賽，在國家隊中並肩作戰。

李政厚於2023年12月與舊金山巨人隊簽訂了一份總額1.13億美元的六年合同。他在大聯盟中受到了很高的期望，但在5月13日對辛辛那提紅人隊的比賽中左肩受傷，最終進行了手術，提前結束了賽季。李政厚的2024賽季成績為145次打擊38支安打，打擊率0.262，2支全壘打，8分打點，15次得分，2次盜壘，OPS 0.641。

今年冬天，金慧成也與大聯盟球隊簽訂了合同。他於1月4日與道奇隊簽訂了一份為期3+2年，總額2200萬美元的合約。在去年12月開始的入札過程中，他與需要增強內野實力的球隊進行了聯繫，最終接受了道奇隊的提議。

在這次入札中，金慧成向已有大聯盟經歷的李政厚尋求建議。李政厚表示：「作為朋友，我祝賀他加入了一支好球隊，因為我們將在同一個地區比賽，所以我們彼此激勵。我告訴了他生活方面的建議，還有他問的關於球隊深度和風格的所有訊息。我認為他做出了很好的決定。」

李政厚還將金慧成比作退役的韓國足球明星朴智星。他說：「（如果要向隊友介紹金慧成的話），他就像曾在英超曼聯效力的朴智星一樣。我想這樣形容他，他真的加入了一支好球隊，我認為這支球隊很適合他。他的實力已經無需多說。」

李政厚所屬的舊金山巨人隊和金慧成的洛杉磯道奇隊同屬國家聯盟西區，這兩支球隊是大聯盟中著名的競爭對手。雖然近年來巨人隊有些低迷，但李政厚仍能感受到這兩支球隊之間的競爭關係。

李政厚說：「雖然時間短暫，但當我在比賽時，僅僅是選手介紹就能聽到對方球迷的嘲笑，這顯示了兩隊的競爭關係。在韓國，通常客隊的球迷也會來球場，這是一個中立的比賽環境，但在美國，當地球隊的球迷很多，所以比賽將在一個單一支持的環境中進行，我認為這對我和慧成來說會更有趣。」

李政厚對成績並不執著，但希望球隊能取得好成績。他說，「無論慧成創造了什麼紀錄，對於我來說都是好的，我們無論做什麼都無所謂，但我希望我們的球隊能夠獲勝。只要我們的球隊贏了，即使紀錄不是我創造的也沒關係。」