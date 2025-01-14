41歲韋蘭德1.5億轉戰巨人：熱情還在火焰仍在燃燒！

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

韋蘭德（Justin Verlander）即將迎來他的第20個大聯盟賽季，並將穿上舊金山巨人隊的球衣。這位41歲的投手與巨人隊簽訂了一份為期一年的1500萬美元（約新台幣5億元）合約，旨在為球隊帶來經驗和穩定性。

韋蘭德的職業生涯可謂光輝燦爛，擁有一個MVP、兩個冠軍和三個賽揚獎，這些成就足以確保他未來進入名人堂。然而，儘管成就斐然，韋蘭德仍然熱愛這項運動，並計劃繼續投球到45歲。「我想你可以看出那份熱情還在，那火焰仍在燃燒，」韋蘭德在談到他繼續比賽的動力時說。

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韋蘭德的加盟對巨人隊來說意義重大。球隊棒球運營總裁波西（Buster Posey）表示：「當我想到這一代的投手時，對我來說，賈斯汀是最頂尖的。」

上個賽季，韋蘭德因肩部和頸部受傷，表現不如以往，防禦率5.48。然而，韋蘭德表示他已經解決了這些身體問題，並改變了休賽季的投球計劃，以保持身體狀況。他目前的球速大約在92英里，並感覺比去年「好了很多」。

韋蘭德還將在巨人隊中扮演導師的角色，特別是對於年輕投手如哈里森（Kyle Harrison）和伯德松（Hayden Birdsong）等人，有望產生影響。韋蘭德回憶起自己年輕時與前輩羅傑斯（Kenny Rogers）一起投球的經歷，認為這些經驗對他大有裨益。

「我認為你只是從與那些已經學會在比賽中長期生存的人在一起時，學到一些東西，無論他是否有意圖作為導師，」韋蘭德說。

波西強調，韋蘭德不僅僅是來當導師的，他更是來穩定輪值陣容的。「我們都認為這個人將在輪值陣容的頂端投球，而且非常非常出色，」波西說。

隨著韋蘭德加入巨人隊，球隊希望能在競爭激烈的國家聯盟西區中有所作為。韋蘭德對比賽的無比熱情依然清晰可見，而即將到來的賽季將揭示他是否能將這份熱情轉化為另一個有效的賽季，並繼續他邁向300勝的進程。

「在一切發生後，巴斯特給我發了一條短信，說，‘如果你在舊金山的球衣上贏得300場勝利，那不是很棒嗎，’」韋蘭德說。「天啊，那不是很棒嗎？」