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太陽3巨頭宣告失敗？團隊氣氛緊張　畢爾僅得8分後被降為替補

記者游郁香／綜合報導

太陽開季打出9勝2敗的強勢表現，但自當家頭牌杜蘭特(Kevin Durant)出現小腿傷勢後，戰績開始雪崩式下滑，在KD回歸後也不見改善，3巨頭本季至今僅一起打了13場比賽，尚未培養出最佳的化學效應，近8戰輸了7場，正處於4連敗，今(6)日傳出教練團將3星之一的畢爾(Bradley Beal)降為替補的消息。

太陽昨(5)日以108比126慘敗給溜馬，3巨頭之一畢爾該役僅8分進帳，他賽後直言，「我們肯定很生氣，我們對此並不滿意。不過這是好事，你不會看到大家在連輸4場後還在笑。」

▲▼太陽畢爾、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

鳳凰城的4連敗包括輸給一哥莫蘭特(Ja Morant)等多名主力全掛傷號的灰熊， 這4戰有2場3巨頭同場先發。布克(Devin Booker)沮喪地說，「該死，氣氛很低落。我們只需要繼續戰鬥，能夠處在這個位置本身就很幸運，但我們的表現確實非常糟糕。」

太陽開季9勝2敗的強勢表現宛如曇花一現，自一哥杜蘭特爆出小腿傷勢缺陣，球隊那段期間僅拿下1勝6敗開始，鳳凰城就持續低迷，目前戰績已下滑到15勝18敗，勝率不到5成，排在西區第12。

▲▼太陽畢爾、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽畢爾、杜蘭特（中）。（圖／達志影像／美聯社）

NBA資深記者海恩斯(Chris Haynes)今日披露，在4連敗及休息室氣氛緊張的情況下，太陽隊將做出「重大調整」，7日對七六人的比賽開始，3巨頭之一畢爾及本季狀態不佳的中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)將被降為替補，由鄧恩(Ryan Dunn)和普朗李(Mason Plumlee)頂替兩人的位置。

值得一提的是，太陽被點名是現在對熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)最有興趣的球隊，鳳凰城老闆伊許比亞(Mat Ishbia)願意給「士官長」他想要的頂薪大約，但邁阿密對可能成為交易籌碼的畢爾不感興趣，畢爾還擁有交易否決權，除非他自動放棄，加上太陽找到願接收畢爾巨額合約的第3方球隊，才可能推動這筆重磅交易，目前看起來困難重重。

▲▼太陽畢爾、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽畢爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽畢爾杜蘭特布克熱火巴特勒

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