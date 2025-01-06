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勇士大物庫明加重傷至少休3周　恐捲入交易？他說對現狀有信心

記者游郁香／綜合報導

勇士昨(5)日出戰灰熊雖取勝，卻傷了陣中最有爆發力的「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)，他的右腳踝外側嚴重扭傷，球團今(6)日宣布他至少得休養3周，也就是最少會錯過11場比賽，這位22歲新星無奈表示，「我真的不想缺席。我想打球。」被問到交易傳聞時，他則強調對現狀很有自信。

稱職扮演第6人的庫明加，過去6戰場均能砍24.3分、8.0籃板，投籃命中率高達52.7%，三分球命中率也有35%，罰球命中率71.7%，近況相當火燙，未料他昨日僅上場15分鐘拿13分就傷退。

上半場還剩2分27秒，庫明加在籃下試圖封阻灰熊後衛拉拉維亞(Jake LaRavia)，落地時踩到了長人克拉克(Brandon Clarke)的腳上，因此扭傷了右腳踝，他賽後被目擊拄著拐杖離開大通中心，經MRI檢查確認他的右腳踝外側嚴重扭傷，將在3周後重新評估傷勢。

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▲▼勇士威金斯、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加（右）。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加正打出生涯最佳表現，他上個月才成為自1974年的羅素(Cazzie Russell)以來，隊史首位連兩場替補上場得分超過30分的球員；他過去14場比賽，場均能砍20.5分，本季場均16.8分、5籃板也都創下生涯新高。

對於勇士將在未來3周失去最具爆發力的成員，主帥柯爾(Steve Kerr)坦言「很殘酷」，將由本季新援安德森(Kyle Anderson)暫時頂替庫明加的位置。

▲▼勇士庫明加、威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加今日拄著拐杖現身，右腳踝纏著厚厚的繃帶，他無奈地說，「我真的不想缺席，我想打球。我覺得我們的球隊已經開始朝著正確的方向前進了。」

現在距離2月交易截止日僅剩1個月，去年開季未能續約的庫明加，屢次捲入交易傳聞中，被問到自己在勇士的未來，他本人淡定地說，「我感覺很好。你永遠不知道會發生什麼，但我對我目前所在的狀況感到相當自信。」

關鍵字： NBA勇士庫明加柯爾

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