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巴特勒遭禁賽分享Drake歌曲洩心聲　賭盤曝他最可能轉戰這3隊

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)本周病癒歸隊後，卻與球團徹底撕破臉，遭到禁賽7場，雙方即將分道揚鑣。「士官長」被禁賽後雖未公開受訪，不過他在個人社群媒體分享了饒舌巨星德雷克(Drake)的一首歌《Emotionless》，這是一首探討孤獨感及在一個不再合理的世界中努力生存的歌曲，似乎表達了他的心聲。

▲▼熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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巴特勒本季鬧得沸沸揚揚的交易傳聞，本周成了「現實」，在他公開表示在熱火打球不快樂後，球團以「多次做出對球隊有害行為」為由，將他禁賽7場，並開始聆聽各隊對他的報價，雙方關係破裂，且顯然沒有轉圜的餘地。沒有意外的話，2月交易截止前，「士官長」就會改披別隊戰袍。

巴特勒被禁賽後並未公開發言，不過他更新了自己的IG限時動態，分享了加拿大饒舌巨星德雷克專輯《Scorpion》裡的一首歌《Emotionless》，這是一首探討孤獨感及在一個「不再合理」的世界中努力生存的歌曲，專輯名稱則是會用毒液刺傷獵物的「蠍子」。

值得一提的是，巴特勒分享的圖片上，時間戳為2:06，那段歌詞為「Missin' out on my years／There's times when I wish I was where I was／Back when I used to wish I was here.」（錯過了我的歲月／有時我希望我還在過去／那時我曾希望我在這裡）。

這呼應了巴特勒3日對溜馬賽後所說的，他想「重新找到打球的樂趣」，並且這「可能無法」在邁阿密實現。《Bleacher Report》直言，巴特勒在社群媒體上貼出的內容，似乎在他與熱火高層的爭端上「火上澆油」。

NBA記者西德里(Evan Sidery)分享來自「DraftKings Sportsbook」的賭盤數據，指灰熊透過交易獲得巴特勒的賠率已從+3000變為+400，與太陽、勇士並列為3支最可能得到巴特勒的球隊。《Hoops Wire》記者阿米克(Sam Amico)則稱，馬刺、金塊和鵜鶘也可能展開搶人行動。

▲巴特勒與熱火管理層鬧翻。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火巴特勒Jimmy Butler

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