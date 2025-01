巴特勒遭禁賽分享Drake歌曲洩心聲　賭盤曝他最可能轉戰這3隊

Jimmy posted this 'Emotionless' track on is IG story today ????



He was suspended yesterday by the Heat for conduct detrimental to the team pic.twitter.com/j9BqIEcUIo — Bleacher Report (@BleacherReport) January 4, 2025

記者游郁香/綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)本周病癒歸隊後,卻與球團徹底撕破臉,遭到禁賽7場,雙方即將分道揚鑣。「士官長」被禁賽後雖未公開受訪,不過他在個人社群媒體分享了饒舌巨星德雷克(Drake)的一首歌《Emotionless》,這是一首探討孤獨感及在一個不再合理的世界中努力生存的歌曲,似乎表達了他的心聲。

▲熱火一哥巴特勒。(圖/達志影像/美聯社,下同)

巴特勒本季鬧得沸沸揚揚的交易傳聞,本周成了「現實」,在他公開表示在熱火打球不快樂後,球團以「多次做出對球隊有害行為」為由,將他禁賽7場,並開始聆聽各隊對他的報價,雙方關係破裂,且顯然沒有轉圜的餘地。沒有意外的話,2月交易截止前,「士官長」就會改披別隊戰袍。

巴特勒被禁賽後並未公開發言,不過他更新了自己的IG限時動態,分享了加拿大饒舌巨星德雷克專輯《Scorpion》裡的一首歌《Emotionless》,這是一首探討孤獨感及在一個「不再合理」的世界中努力生存的歌曲,專輯名稱則是會用毒液刺傷獵物的「蠍子」。

Jimmy Butler posted this on his IG story ???? pic.twitter.com/GgxwUFPY0t — Complex Sports (@ComplexSports) January 4, 2025

值得一提的是,巴特勒分享的圖片上,時間戳為2:06,那段歌詞為「Missin' out on my years/There's times when I wish I was where I was/Back when I used to wish I was here.」(錯過了我的歲月/有時我希望我還在過去/那時我曾希望我在這裡)。

"I want to see me get my joy back from playing basketball."



Jimmy Butler examines his performance Thursday night in the loss to the Pacers. pic.twitter.com/glLg9jfq6A — HEAT on FanDuel Sports Network (@FanDuelSN_Heat) January 3, 2025

這呼應了巴特勒3日對溜馬賽後所說的,他想「重新找到打球的樂趣」,並且這「可能無法」在邁阿密實現。《Bleacher Report》直言,巴特勒在社群媒體上貼出的內容,似乎在他與熱火高層的爭端上「火上澆油」。

NBA記者西德里(Evan Sidery)分享來自「DraftKings Sportsbook」的賭盤數據,指灰熊透過交易獲得巴特勒的賠率已從+3000變為+400,與太陽、勇士並列為3支最可能得到巴特勒的球隊。《Hoops Wire》記者阿米克(Sam Amico)則稱,馬刺、金塊和鵜鶘也可能展開搶人行動。