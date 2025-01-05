公牛下季退休他的1號球衣　「飆風玫瑰」羅斯驚呼「哇」激動落淚

“Nobody’s wearing that No.1 jersey again UNLESS… PJ is a Bull.”



Derrick Rose finding out about his jersey retirement will give you all the feels ????



(via @chicagobulls)pic.twitter.com/Z3MEI8EOuP — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

去年9月宣布結束15年NBA生涯的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，今(5)日被公牛總裁賴恩斯多夫(Michael Reinsdorf)當面告知，球隊將在下季退休他的1號球衣，他將成為隊史第5位獲得如此待遇的球星，這位昔日史上最年輕MVP驚呼了一聲「哇」，落下感動的淚水。

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.



Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 4, 2025

2008年狀元郎羅斯是芝加哥本地人，替公牛效力了8個賽季，他在2008-09賽季奪下新人王，並在2011年贏得年度MVP，時年22歲的他成為NBA史上最年輕的MVP得主，儘管他之後屢次遭膝傷打擊，依舊不影響他在風城的歷史地位。

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羅斯本周接受《ESPN》訪問時坦言，很希望有一天看到自己的球衣懸掛在聯合中心的天花板上，「我會很喜歡那樣。如果他們這麼做，這對我來說意義重大。」

▲公牛將退休羅斯的1號球衣。（圖／達志影像／美聯社，下同）

值得一提的是，自羅斯2016年被交易到尼克後，就沒有任何公牛球員穿過他的1號球衣，芝加哥曾想讓卡特-威廉斯(Michael Carter-Williams)和莫羅(Anthony Morrow)使用1號，但在球迷強烈反對下，他們都改用其他的背號。

公牛總裁賴恩斯多夫今日當面告知羅斯，「我現在告訴你，明年，當我們將你的球衣號碼退休並懸掛在天花板上時，那將更多地關於你，而不是球迷。」

「哇！」羅斯得知這一消息後發出驚呼，他短暫走到一旁，雙手捂住眼睛，之後又走回來。

賴恩斯多夫說，「我只是告訴你，沒有人會再穿上那件1號球衣，除非是你的兒子PJ成為公牛隊的一員。Derrick，我們愛你。我們感謝你為芝加哥所做的一切，你是個特別的人。」

羅斯情緒激動，默默拭去了喜悅的淚水，他將成為公牛隊史第5位球衣背號被退休的球星，加入斯隆(Jerry Sloan)（4號）、洛夫(Bob Love)（10號）、喬丹(Michael Jordan)（23號）和皮朋(Scottie Pippen)（33號）的行列。

羅斯生涯15季共出賽723場，累積得到12,573分和3,770次助攻。除了公牛，他還效力過尼克、活塞、灰狼、騎士和灰熊。