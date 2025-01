公牛下季退休他的1號球衣　「飆風玫瑰」羅斯驚呼「哇」激動落淚

“Nobody’s wearing that No.1 jersey again UNLESS… PJ is a Bull.” Derrick Rose finding out about his jersey retirement will give you all the feels ???? (via @chicagobulls ) pic.twitter.com/Z3MEI8EOuP

記者游郁香/綜合報導

去年9月宣布結束15年NBA生涯的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose),今(5)日被公牛總裁賴恩斯多夫(Michael Reinsdorf)當面告知,球隊將在下季退休他的1號球衣,他將成為隊史第5位獲得如此待遇的球星,這位昔日史上最年輕MVP驚呼了一聲「哇」,落下感動的淚水。

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.



Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA