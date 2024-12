衛斯布魯克「完美大三元」史上僅2人辦到　與3巨星締首見紀錄

RUSSELL WESTBROOK'S PERFECT NIGHT:



???? 16p, 10r, 10a, 4s, 0 turnovers

???? 7-7 shooting, 2-2 from the line



He joins Domantas Sabonis as the only players in NBA history to record a triple-double with no turnovers while shooting 100 FG% and 100 FT%. pic.twitter.com/8Tsz6z2X4w — NBA (@NBA) December 31, 2024

36歲的前年度MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook)今(31)日作客爵士,締造「完美大三元」,以7投7中攻下16分、10籃板、10助攻,2次罰球也都把握住,成為繼國王明星長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)後,史上第2位達成此紀錄的球員,持續以201次大三元穩居歷史排行榜首位。

▲金塊衛斯布魯克(左)。(圖/達志影像/美聯社)

面對本季至今僅7勝的爵士,金塊上半場以64比66落後2分,不過丹佛第3節打出34對23的猛攻,一舉反超比數,金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)與小波特(Michael Porter Jr.)決勝節開局攜手飆外線,約基奇還助攻衛斯布魯克上演暴扣,兩人同場上演大三元,率隊以132比121取勝。

JOKIC & RUSS TRIPLE-DOUBLES! The two Denver Nuggets teammates & all-time legends Nikola Jokic & Russell Westbrook BOTH put up triple-doubles in their 132-121 WIN over Utah! ????



Jokic: 36 PTS, 23 REB, 10 AST, 3 STL, 14/34 FGM

Russ: 16 PTS, 10 REB, 10 AST, 4 STL, 7/7 FGM, 0… pic.twitter.com/tYU4Z1Iy9J — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 31, 2024

約基奇此役繳出36分、22籃板、11助攻,外帶4抄截,這是他生涯第4度單場至少攻下35分、20籃板和10助攻,超越貝勒(Elgin Baylor),登上史上最多「30(分)、20(籃板)、10(助攻)」排行榜第2位,他今日也迎來1萬5000分里程碑,成為自歐尼爾(Shaquille O’Neal)以來,最快達成1萬5000分的中鋒。

▲金塊一哥約基奇(右)。(圖/達志影像/美聯社)

本季才轉戰丹佛的衛斯布魯克則以7投7中、2罰2中攻下16分、10籃板和10助攻,另有4抄截,他加入國王明星長人薩波尼斯的行列,成為NBA史上唯2在投籃命中率、罰球命中率都達到100%,且沒有失誤之下完成大三元的球員。

另外,衛少生涯與3位不同的隊友喬治(Paul George)、詹姆斯(Lebron James)和約基奇都曾同場繳出大三元,成了NBA史上首人,他目前以201次佔據歷史大三元榜第1位,第2是「大O」羅伯森(Oscar Robertson)的181次,第3則是約基奇的143次。