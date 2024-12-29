湖人等4隊瞄準國王一哥？　美媒：他到火箭、馬刺會非常可怕

▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

國王炒掉主帥布朗(Mike Brown)後還是沒能止住連敗，戰績持續下滑到13勝19敗，僅排在西區第12，今夏拒絕提前續約的沙加緬度一哥福克斯(De'Aaron Fox)出現在交易傳聞中，《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)點名馬刺、火箭、湖人與熱火等4隊可能追求他。

福克斯身上的5年合約來到第4年，儘管他在勇士悍將格林(Draymond Green)的播客節目上表明，希望成為少數整個生涯都替一支球隊效力的球員，但他這個休賽季並未提前續約，原因是他想觀望球隊本季的表現，隨著國王陷入了泥淖之中，這位27歲明星控衛也出現在交易傳聞中。

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《ESPN》資深記者麥克馬洪在播客節目《The Hoop Collective》上爆料，「如果他(福克斯)確實要求離隊，馬刺和火箭，請留意這兩支球隊。 我聽說過湖人，但我很難分辨這其中有多少只是因為他是Klutch(經紀公司)的客戶，我也聽說過熱火，因為阿德巴約(Bam Adebayo)在那裡。」

福克斯和熱火當家長人阿德巴約是肯塔基大學的隊友，兩人一起在2017年投入NBA選秀，福克斯第5順位被國王選中，阿德巴約則是第14順位加盟熱火。

麥克馬洪將更多注意力放在火箭和馬刺身上，並談到這兩支球隊需要像福克斯這樣的進攻核心，特別是聖安東尼奧，福克斯可與「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)組成雙人組，「我認為福克斯是一位了不起的球員，你把他放在休斯頓或聖安東尼奧，他們會變得非常可怕。」

不過《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)指出，國王現階段完全沒有打算交易福克斯，且預計開給他超級頂薪合約；當然如果這位新生代後場球星喊賣我，無疑會有眾多追求者。

「儘管他還有一年合約在身，而國王的困境也在加劇，但多位聯盟消息來源告訴《ClutchPoints》，這支球隊完全沒有在本季交易截止日前交易福克斯的興趣。」西格爾說，「福克斯是國王隊的招牌，他們打算給他他所希望的超級頂薪合約。這在接下來的幾個月及休賽季會成為聯盟的熱議話題，但目前沙加緬度和福克斯都沒打算分道揚鑣。」