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盧峻翔生涯總得分PLG史上第2高　林志傑砍28分創個人新高

▲▼領航猿盧峻翔、富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

文／中央社

戰績穩居PLG聯盟龍頭的桃園璞園領航猿，今天客場挑戰台北富邦勇士，靠著盧峻翔轟下28分帶動下，以106比100獲勝，而盧峻翔生涯總得分也升到1736分，成為聯盟史上第2高。

這場比賽打完後，領航猿以8勝3敗繼續穩居P. LEAGUE+聯盟的龍頭，並且收下3連勝，領先第2名的台鋼獵鷹有2場勝差。

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這場比賽雙方打來相當激烈，半場結束領航猿還以53比58落後，但第3節成為雙方勝負分水嶺，領航猿單節拉出32比20攻勢，逆轉戰局。

▲▼領航猿盧峻翔、富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

領航猿當家射手盧峻翔，全場三分球15投6中，拿下全隊最高28分，讓他在PLG生涯累積達1736分，超越前勇士洋將辛特力，成為聯盟史上累積得分榜第2名。

目前聯盟累積得分王是楊敬敏的1749分，盧峻翔僅差他13分，很有機會下一場比賽就成為聯盟累積得分王。

根據PLG賽程，領航猿將於1月5日客場挑戰本季勝場還沒開胡的高雄鋼鐵人。

輸球的勇士，以老將林志傑的28分表現最佳，他同時也改寫了原本個人例行賽單場最高得分的27分。

▲▼領航猿盧峻翔、富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG桃園璞園領航猿盧峻翔台北富邦勇士林志傑

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