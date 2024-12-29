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法國怪物1對1輸了！　溫班亞瑪約戰網友單挑「西洋棋」

▲溫班亞瑪跟網友單挑西洋棋。（圖／翻攝自X／@wemby）

▲溫班亞瑪跟網友單挑西洋棋。（圖／翻攝自X／@wemby）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季場均4阻攻，防守嚇阻力驚人，進入NBA第2年就成為各大球星不想面對的防守者。今（29）日，溫班亞瑪在社群媒體發起1對1戰帖，但他目標不是球員而是網友，召集網友們與他「單挑西洋棋」。

馬刺昨日與籃網交手，今晨離開紐約前，溫班亞瑪在X平台上向網友發出邀約，「誰想要來華盛頓廣場公園西南角和我下一場棋？我在那裡。」

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華盛頓廣場公園是紐約著名的國際象棋聚集地，《后翼棄兵》貝絲哈蒙的原型「世界棋王」鮑比菲舍爾（Bobby Fischer）就在此下過棋，華盛頓廣場公園也是許多棋藝電影的取景地。

溫班亞瑪總計在雨中待了1小時，從上午10點到11點。他下了4局棋，贏了2局，輸了2局。他在賽後接受《Bleacher Report》採訪時表示，輸的2局對手是職業棋手，之後他匆匆離開，趕上馬刺的航班。

馬刺先在聖誕節對陣尼克，昨日換交手籃網，是一個完整的紐約之旅，溫班亞瑪一直想在西洋棋聖地紐約下棋，他的計劃一直無法實行，直到今晨才得以實現，即使天氣惡劣，他全副武裝來完成這次計劃，甚至自備棋盤到現場。

溫班亞瑪結束西洋棋之旅後於X平台上寫道，「我們需要舉辦一個NBA球員限定的西洋棋比賽，優勝者的獎金將捐給慈善機構。」顯現出自己在西洋棋界也想守住對手的決心。

關鍵字： NBA溫班亞瑪斑馬馬刺西洋棋

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