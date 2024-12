法國怪物1對1輸了！　溫班亞瑪約戰網友單挑「西洋棋」

▲溫班亞瑪跟網友單挑西洋棋。(圖/翻攝自X/@wemby)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)本季場均4阻攻,防守嚇阻力驚人,進入NBA第2年就成為各大球星不想面對的防守者。今(29)日,溫班亞瑪在社群媒體發起1對1戰帖,但他目標不是球員而是網友,召集網友們與他「單挑西洋棋」。

馬刺昨日與籃網交手,今晨離開紐約前,溫班亞瑪在X平台上向網友發出邀約,「誰想要來華盛頓廣場公園西南角和我下一場棋?我在那裡。」

Morning in New York playing chess with Victor Wembanyama in the park. pic.twitter.com/fJRqN4X4Xm

華盛頓廣場公園是紐約著名的國際象棋聚集地,《后翼棄兵》貝絲哈蒙的原型「世界棋王」鮑比菲舍爾(Bobby Fischer)就在此下過棋,華盛頓廣場公園也是許多棋藝電影的取景地。

溫班亞瑪總計在雨中待了1小時,從上午10點到11點。他下了4局棋,贏了2局,輸了2局。他在賽後接受《Bleacher Report》採訪時表示,輸的2局對手是職業棋手,之後他匆匆離開,趕上馬刺的航班。

Victor Wembanyama having chess matches in the rain during his off day in NYC pic.twitter.com/5QmsdMpgeM