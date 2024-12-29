運動雲

>

國王隊「搭機前開除主帥」是總管決定　一哥福克斯：不會內疚

記者游郁香／綜合報導

國王隊昨(28)日「閃電開除」前年度最佳教練布朗(Mike Brown)，這發生在布朗帶隊完成訓練，與媒體交談了近17分鐘，準備登機飛往洛杉磯時，這個「時間點」引來批評。根據《The Athletic》的報導，解僱布朗是總管麥克奈爾(Monte McNair)的決定，球團堅持解僱的時機並無特定目的或惡意。

▲▼國王開除主帥布朗，與一哥福克斯有關？金塊主帥馬龍批國王高層開除布朗的方式很沒品。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王開除主帥布朗，一哥福克斯表示不會感到內疚。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國王前役遭到活塞19分大逆轉，不僅陷入5連敗，近17戰更是狂輸12場，賽後主帥布朗公開指責子弟兵，包括點名批評陣中一哥福克斯(De'Aaron Fox)關鍵時刻的防守。最終這場失利成為壓垮駱駝的最後一根稻草，沙加緬度高層昨日突然宣布炒掉布朗。

不過國王開除布朗的時間點引起爭議，布朗照常帶隊完成訓練，並與媒體交談了近17分鐘，甚至已經準備登機飛往洛杉磯，當時球隊幾名球員和工作人員都已上飛機，布朗卻接到總管麥克奈爾的電話，告知他被解雇了，過去也曾執掌國王兵符的金塊教頭馬龍(Michael Malone)痛批前東家「很沒品」。

▲▼國王主帥布朗遭開除；布朗批評陣中一哥福克斯比賽最後時刻的防守。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王主帥布朗遭開除（圖／達志影像／美聯社）

不過據《The Athletic》的消息，國王方面堅持這次解僱的時機並無特定目的或惡意。開除布朗是總管麥克奈爾的決定，最終由老闆拉納迪夫(Vivek Ranadive)拍板定案，並在當地時間周五訓練後「執行」。報導中還提到，布朗前一天在記者會上的評論，「開始讓一些球員感到疲憊」，這也是他丟掉飯碗的原因之一。

NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)直指，布朗被開除和他與陣中一哥福克斯明顯不合有關，不過福克斯的妻子Recee在社群媒體上強調，自己的丈夫在解僱決定中沒有發言權。

▲塞爾提克普里查德、國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

福克斯今(29)日也被記者問到，在布朗遭開除後，球員們是否感受到壓力或內疚，對此他強調，「我們都知道我們的工作性質。你隨時可能被交易、釋出、裁掉或解僱，無論是什麼情況。我不會用『內疚』這個詞，但這就是我們工作的本質。」

福克斯說，布朗今夏續約後，他們確實都以為彼此還會共事更長的一段時間，「但這是球隊做出的決定。最終，他還是會得到薪水。這就是身為NBA球員或NBA教練的好處，這些事情可能會發生，但合約是有保障的。」

關鍵字： NBA國王布朗福克斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

大谷翔平宣布喜訊！妻子真美子懷孕　貼文3小時破百萬讚眾星祝福

大谷翔平宣布喜訊！妻子真美子懷孕　貼文3小時破百萬讚眾星祝福

「台灣比想像中冷」　巨人195公分育成左投曝冬盟最大收穫

「台灣比想像中冷」　巨人195公分育成左投曝冬盟最大收穫

大谷翔平驚人一年：結婚、世界冠軍MVP、當爸　網：大事件密度超高

大谷翔平驚人一年：結婚、世界冠軍MVP、當爸　網：大事件密度超高

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

中華隊12強摘冠　韓媒反思「世代交替」差距

大聯盟前投手「心臟病發」驟逝！享年37歲

大聯盟前投手「心臟病發」驟逝！享年37歲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

熱門新聞

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

大谷翔平宣布喜訊！妻子真美子懷孕　貼文3小時破百萬讚眾星祝福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

2富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入

3剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊

4甲子園王牌投手24歲宣佈引退

5河村勇輝創旅美新高7顆三分　

最新新聞

1溫班亞瑪約戰網友單挑「西洋棋」

2響尾蛇先發滿　明星左投可被交易

3國王主帥遭開除　一哥：不會內疚

4延攬二壘手不夠　老虎追布萊格曼

5巨人沒搶到賽揚強投　目光轉大砲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366