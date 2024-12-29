國王隊「搭機前開除主帥」是總管決定　一哥福克斯：不會內疚

I asked De’Aaron Fox is there any pressure or guilt the players feel after the front office dismissed head coach Mike Brown:



“We all know the job that we have. You can be traded at any point, released, cut, fired or whatever it may be. I wouldn’t use the word guilt, but that’s… pic.twitter.com/MpkE5c5XyT — Kirsten Moran-Kellar (@kirstenlizmoran) December 28, 2024

記者游郁香／綜合報導

國王隊昨(28)日「閃電開除」前年度最佳教練布朗(Mike Brown)，這發生在布朗帶隊完成訓練，與媒體交談了近17分鐘，準備登機飛往洛杉磯時，這個「時間點」引來批評。根據《The Athletic》的報導，解僱布朗是總管麥克奈爾(Monte McNair)的決定，球團堅持解僱的時機並無特定目的或惡意。

▲國王開除主帥布朗，一哥福克斯表示不會感到內疚。（圖／達志影像／美聯社）

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國王前役遭到活塞19分大逆轉，不僅陷入5連敗，近17戰更是狂輸12場，賽後主帥布朗公開指責子弟兵，包括點名批評陣中一哥福克斯(De'Aaron Fox)關鍵時刻的防守。最終這場失利成為壓垮駱駝的最後一根稻草，沙加緬度高層昨日突然宣布炒掉布朗。

不過國王開除布朗的時間點引起爭議，布朗照常帶隊完成訓練，並與媒體交談了近17分鐘，甚至已經準備登機飛往洛杉磯，當時球隊幾名球員和工作人員都已上飛機，布朗卻接到總管麥克奈爾的電話，告知他被解雇了，過去也曾執掌國王兵符的金塊教頭馬龍(Michael Malone)痛批前東家「很沒品」。

▲國王主帥布朗遭開除（圖／達志影像／美聯社）

不過據《The Athletic》的消息，國王方面堅持這次解僱的時機並無特定目的或惡意。開除布朗是總管麥克奈爾的決定，最終由老闆拉納迪夫(Vivek Ranadive)拍板定案，並在當地時間周五訓練後「執行」。報導中還提到，布朗前一天在記者會上的評論，「開始讓一些球員感到疲憊」，這也是他丟掉飯碗的原因之一。

NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)直指，布朗被開除和他與陣中一哥福克斯明顯不合有關，不過福克斯的妻子Recee在社群媒體上強調，自己的丈夫在解僱決定中沒有發言權。

▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

福克斯今(29)日也被記者問到，在布朗遭開除後，球員們是否感受到壓力或內疚，對此他強調，「我們都知道我們的工作性質。你隨時可能被交易、釋出、裁掉或解僱，無論是什麼情況。我不會用『內疚』這個詞，但這就是我們工作的本質。」

福克斯說，布朗今夏續約後，他們確實都以為彼此還會共事更長的一段時間，「但這是球隊做出的決定。最終，他還是會得到薪水。這就是身為NBA球員或NBA教練的好處，這些事情可能會發生，但合約是有保障的。」