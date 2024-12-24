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面湖設有碼頭！鈴木一朗超狂豪宅曝光　11台訓練器材變健身房

▲▼鈴木一朗豪宅宛如健身房。（圖／截自Ｘ：情熱大陸）

▲▼鈴木一朗豪宅宛如健身房。（圖／截自Ｘ：情熱大陸）

▲▼鈴木一朗豪宅宛如健身房。（圖／截自Ｘ：情熱大陸）

記者楊舒帆／綜合報導

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日本傳奇球星「朗神」鈴木一朗在22TBS紀錄片節目「情熱大陸」中公開西雅圖私宅，多達11台訓練器材宛如健身房，面對湖泊還有碼頭都引起球迷熱議。

現年51歲的鈴木一朗在西雅圖擁有一座豪宅。退役5年來，他保持著零贅肉的身材，依舊維持現役時期的訓練習慣。

最令人驚訝的是他家中的設備——客廳擺放了11台大型訓練器材，除了壁爐外幾乎沒有其他家具，儼然就是一間「訓練室」。「每一台都有其特殊功能，有些動作如果沒有這些器材就無法做到，」鈴木一朗解釋這些器材主要用於刺激關節部位。

此外，豪宅面湖而建，還設有碼頭。「這裡常有各種動物聚集，有點像個小型能量景點的氛圍，我很喜歡。這裡對我來說是個特別的地方，很療癒。」他說。

當節目播出後引起熱議，粉絲紛紛在社群媒體回文：「沒想到家裡還有碼頭」、「訓練器材太誇張了...從沒見過這種配置」、「客廳居然全是健身器材」、「不愧是一朗，什麼都超乎常理」。

關鍵字： 鈴木一朗朗神豪宅訓練器材健身

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