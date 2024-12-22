12強國手憶諸羅山盃吳俊偉奪冠 戴培峰被日本逆轉落淚

▲嘉義市長黃敏惠（中）邀12強國手參加諸羅山盃開幕典禮。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽22日舉辦開幕典禮，力邀林立、岳東華、張政禹、江坤宇、戴培峰、江國豪、陳冠偉、陳晨威、黃恩賜、吳俊偉、王志煊、莊昕諺、曾頌恩等13位曾參加過諸羅山盃的國手出席開幕典禮，回憶當年參賽點滴。

江國豪還記得在運三球場比賽時，他不是投手而是捕手，開幕典禮還有精彩的表演可以看；莊昕諺則提到，以前很期待對決日本隊，曾在對日本的比賽中登板，「最後一出局我接到球，沒有傳球，自己跑去踩一壘壘包。」

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戴培峰與古林睿煬從小就是投捕搭檔，在四強賽中戴培峰擔任先發投手，對戰日本京都輸球不甘心落淚。他回憶：「以前日本很強，我們領先到最後一局被逆轉，印象很深刻。當時好幾年都在預賽就淘汰，好不容易差點能拿冠軍，加上日本隊經常抱走冠軍，相當可惜，輸球還小哭一下。」不過他們兩人都有優異的表現而獲頒最佳九人，同屆的曾頌恩也都記得他們是最強組合。

岳東華則在2007年帶領球隊拿下第四名，他以前是游擊兼投手，也獲頒最佳九人獎。吳俊偉在小學五年級參賽時，由王子燦教練領軍屏東富田奪冠，中斷日本球隊連兩屆冠軍，他透露，當時他不是投手，而是擔任第一棒、游擊手。

陳冠偉在軍功國小時期是由媽媽帶隊，不過當時是社團性質的球隊，以快樂打棒球為主，最讓他印象深刻的是在嘉義球場外面的公園玩得很開心。

諸羅山盃是孕育台灣英雄的搖籃，這支冠軍隊伍中的28名好手中，就有17位曾參與嘉義市諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽。黃敏惠市長宣布，將在開幕典禮上頒發70萬元獎金給設籍嘉義市的國手岳東華，其他出席的國手也將獲頒10萬元獎金。