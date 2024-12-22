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坦圖達成柏德高掛32年記錄　稱「大鳥是綠軍隊史最佳球員」

▲▼塞爾提克坦圖砍43分大三元，追上32年前柏德紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖砍43分大三元，成1992年柏德後首位達成40+大三元的綠軍球員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）今（22）日狂砍43分、15籃板、10助攻的大三元成績，帶領綠軍擊敗公牛。距離綠軍上次有球員得到40分以上大三元，要追朔至32年前的大鳥柏德（Larry Bird），坦圖對能追上前輩紀錄，心裡澎派表示，「柏德是穿上這身球衣的最佳球員，能與他的名字出現在同一句話中，即使永遠無法達到他的高度，都很特別。」

柏德在1992年面對拓荒者拿下49分、14籃板和12助攻，32年後坦圖對陣公牛拿下43分、15籃板、10助攻，2人同為球隊當代的一哥，且都擔任前鋒位置，讓此役被球迷是稱「綠血前鋒」世代傳承。坦圖強調，「勝利才是最重要的，但額外的榮譽讓人感到欣慰。」

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 ▲塞爾提克傳奇大鳥柏德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克傳奇大鳥柏德。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖本場在第2節進入殺神模式，得到16分、9次助攻；第3節單節再取18分，助塞爾提克打出19比8攻勢，奠定勝基。坦圖全場24投16中，三分球15投9中，罰球2次全中，完成了43分大三元數據。

坦圖賽後針對2、3節的殺神模式回應道，「作為一名籃球運動員，你需要保持活躍，無論在場上哪個角落，都去展現你的影響力，像我在第3節就特別明顯。」

坦圖指出，塞爾提克總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）每天都會激勵他要去幫助隊友、提升隊友，「他（馬茲拉）要我找方法全面主宰比賽，我每場主宰比賽的方式可能會不同，像今天我的得分和籃板就很多。」

關鍵字： NBA坦圖柏德塞爾提克大三元

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