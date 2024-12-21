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諸羅山盃／從中國到香港祝雨森完投奪勝　讚台灣棒球氣氛不一樣

▲▼香港純陽祝雨森。（圖／記者楊舒帆攝）

▲香港純陽祝雨森。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽21日賽事，香港純陽以6比5獲勝，先發投手祝雨森完投4局，被敲3支安打，奪7次三振，失5分，在隊友火力支援下拿下勝投。

香港純陽總教練徐澤培說，祝雨森是隊內最強的投手，身材高大球速快，儘管首局就失4分，教練團仍信任他。徐澤培說：「失分問題不是投手，主要是捕手不太接得到他的球。他是插班進來的，原本在中國唸書，上個學年度來到我們學校，昨天投兩局，今天投4局表現都不錯。」

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祝雨森身高168公分，在香港也參加U15獅子山棒球場的例行聯賽，大約一週打一場比賽，有時會輪空。祝雨森坦言：「這兩天表現一般般，打擊沒有發揮，投球還好。」他對投球比較有信心，沒想到會贏球，感覺挺開心的，運氣也不錯，對上的不算特別強的隊伍。

「二三年級開始打棒球，因為覺得棒球跟其他運動不太一樣，更喜歡一點，最喜歡投球的時候，投得好的話，其他人也可以接得好。」祝雨森透露，到香港的目的是考大學較容易，剛好也能延續打棒球的目標。他說中國棒球好的比賽比較少，這是他第一次來台灣，「這裡挺好的，運動精神和氣氛都不錯，跟內地很不一樣。」

祝雨森最喜歡的職棒隊伍是道奇隊，而最喜歡的球員是大谷翔平，「因為他是亞洲球員，又是目前最強的球員之一。」談到未來發展，他表示，會視情況延續棒球路，但可能會以學習為重。

▲▼香港純陽賴雨森。（圖／主辦單位提供）

▲香港純陽賴雨森。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 香港祝雨森諸羅山盃棒球國際賽

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