運動雲

>

諸羅山盃／最愛江坤宇！興穀小五生鐘語澤先發3局6K完封

▲▼興穀鐘語澤。（圖／記者楊舒帆攝）

▲興穀鐘語澤。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽21日賽事，預賽採時間制，新北興穀以15比0提前於3局扣倒台中萬豐A，鐘語澤先發3局飆6K封鎖對手。他回憶人生第一場棒球賽在洲際球場看中信兄弟比賽，馬上成為兄弟球迷，最喜歡江坤宇。

鐘語澤排第2棒、先發投手，投打俱佳，先發3局未被敲任何安打，奪6次三振，有2次觸身球保送，打擊方面有2安打跑回2分。興穀首局就靠著保送及對方失誤攻下1分，2局下展開一輪猛攻，包含鐘語澤三壘安打在內，與隊友合力敲出5支安打，加上對方3保送，灌進8分，3局下再追加6分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教練闕定進表示，這次派五年球球員來打諸羅山盃，鐘語澤原本是硬式組，因出賽機會不多，讓他來打諸羅山盃累積經驗，之前也不是固定擔任投手，這場交給他試試看，表現不錯。

談到此戰好表現，鐘語澤表示：「先發無失分，有三振也沒有讓對方打得好，希望諸羅山盃能晉級。」

至於加入棒球隊的契機，他坦言：「爸爸第一次帶我看棒球就是去洲際球場看兄弟的比賽，不只洲際的比賽，北部比賽也會去看，今年兄弟拿到冠軍覺得很厲害。」他從三年級開始加入球隊，現在五年級也越來越喜歡棒球，「因為有比較多上場機會，這場是表現最好的一場比賽，因為該做的都有做好，只是跑壘有時會衝太快。」

鐘語澤最喜歡的球員是江坤宇，因為他守備很厲害，希望能跟他一樣：「12強他有一個失誤，但是李凱威救起來，守備真的很重要。冠軍戰那場印象最深刻，本來以為會輸，沒想到會是這樣的結局，最後一個Double play很嗨。」除了江坤宇之外，也對林昱珉印象深刻，因為投球表現出色。

關鍵字： 興穀台中萬豐A少棒棒球新北鐘語澤

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天不回簽戰力外球員　再補投手1到2人

樂天不回簽戰力外球員　再補投手1到2人

快訊／「李雅英師妹」加盟台籃　富邦勇士宣布簽下金子仁

快訊／「李雅英師妹」加盟台籃　富邦勇士宣布簽下金子仁

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

勇士3冠中鋒恐被交易？灣區找公牛討論場均21分「白魔獸」

勇士3冠中鋒恐被交易？灣區找公牛討論場均21分「白魔獸」

台灣之光！陳傑憲、林昱珉入選MLB記者最愛名單

台灣之光！陳傑憲、林昱珉入選MLB記者最愛名單

快訊／才打7分鐘就傷退！　熱火「士官長」巴特勒傷勢曝光

快訊／才打7分鐘就傷退！　熱火「士官長」巴特勒傷勢曝光

WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

富邦開高價挖不到FA重砲　林華韋可惜：我們要檢討

富邦開高價挖不到FA重砲　林華韋可惜：我們要檢討

神了！單場猛送14助攻平聯盟紀錄　陳懷安：不知怎麼傳這麼多

神了！單場猛送14助攻平聯盟紀錄　陳懷安：不知怎麼傳這麼多

快訊／喜上加喜！網友爆料：詹子賢求婚成功

快訊／喜上加喜！網友爆料：詹子賢求婚成功

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

熱門新聞

樂天不回簽戰力外球員　再補投手1到2人

快訊／「李雅英師妹」加盟台籃　富邦勇士宣布簽下金子仁

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

勇士3冠中鋒恐被交易？灣區找公牛討論場均21分「白魔獸」

台灣之光！陳傑憲、林昱珉入選MLB記者最愛名單

快訊／才打7分鐘就傷退！　熱火「士官長」巴特勒傷勢曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天不回簽戰力外　補投手1到2人

2李雅英師妹　金子仁加盟富邦勇士

3大谷再創唯一紀錄！近35年僅此一人

4勇士3冠中鋒恐被交易？灣區瞄準白魔獸

5陳傑憲、林昱珉入選MLB記者最愛！

最新新聞

1從中國到香港祝雨森讚台灣

2雷克斯：以前CBA只有宏國花錢行銷

3買票23日回香港！純陽晉級傷腦筋

4封鎖林書豪　雷克斯親傳授雷蒙恩

5清宮幸太郎明年嘗試「牛骨球棒」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

陳子豪明星賽向愛妻求婚　不忘傳「炸彈」給隊友

秒答孫易磊「很可愛」　清宮幸太郎被逗樂笑呵呵

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366