諸羅山盃／最愛江坤宇！興穀小五生鐘語澤先發3局6K完封

▲興穀鐘語澤。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽21日賽事，預賽採時間制，新北興穀以15比0提前於3局扣倒台中萬豐A，鐘語澤先發3局飆6K封鎖對手。他回憶人生第一場棒球賽在洲際球場看中信兄弟比賽，馬上成為兄弟球迷，最喜歡江坤宇。

鐘語澤排第2棒、先發投手，投打俱佳，先發3局未被敲任何安打，奪6次三振，有2次觸身球保送，打擊方面有2安打跑回2分。興穀首局就靠著保送及對方失誤攻下1分，2局下展開一輪猛攻，包含鐘語澤三壘安打在內，與隊友合力敲出5支安打，加上對方3保送，灌進8分，3局下再追加6分。

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教練闕定進表示，這次派五年球球員來打諸羅山盃，鐘語澤原本是硬式組，因出賽機會不多，讓他來打諸羅山盃累積經驗，之前也不是固定擔任投手，這場交給他試試看，表現不錯。

談到此戰好表現，鐘語澤表示：「先發無失分，有三振也沒有讓對方打得好，希望諸羅山盃能晉級。」

至於加入棒球隊的契機，他坦言：「爸爸第一次帶我看棒球就是去洲際球場看兄弟的比賽，不只洲際的比賽，北部比賽也會去看，今年兄弟拿到冠軍覺得很厲害。」他從三年級開始加入球隊，現在五年級也越來越喜歡棒球，「因為有比較多上場機會，這場是表現最好的一場比賽，因為該做的都有做好，只是跑壘有時會衝太快。」

鐘語澤最喜歡的球員是江坤宇，因為他守備很厲害，希望能跟他一樣：「12強他有一個失誤，但是李凱威救起來，守備真的很重要。冠軍戰那場印象最深刻，本來以為會輸，沒想到會是這樣的結局，最後一個Double play很嗨。」除了江坤宇之外，也對林昱珉印象深刻，因為投球表現出色。