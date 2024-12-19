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NBA全明星賽改4隊淘汰賽　杜蘭特、布克和戴維斯全說不喜歡

▲▼太陽布克、畢爾、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

為挽救全明星賽低迷的收視率，避免「練投」大賽的局面重演，將在舊金山舉行的全明星賽將「大改版」，改為4隊單淘汰賽，對此太陽兩大招牌球星杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)和湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)都直言不喜歡，KD和「書人」都希望採東、西區對抗的模式，保持過去的傳統。

NBA全明星賽曾在2018年更改賽制，從原本的東、西區對決，改成由東、西區「人氣王」當隊長選人，不變的是兩隊各有12名球星。洛城天王詹姆斯(LeBron James)連6年擔任西區隊長，「詹皇隊」寫下5連勝的紀錄，直到2023年才不敵東區隊長「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)率領的隊伍。

2024年全明星賽改回傳統的東、西區對抗，結果兩隊合計狂轟397分，收視率創下史上新低，為了拯救淪為「練投」大賽的全明星賽，聯盟本季推出新賽制，依舊會有24名球星獲選，10位先發由球迷、球員和媒體投票選出，其他14位由教練選出。

▲▼太陽杜蘭特、布克、畢爾；灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽杜蘭特（左）、布克（中）。（圖／達志影像／美聯社）

不同的是，這24位球員將被分成3隊，每隊8人，由節目《Inside the NBA》的主持班底歐尼爾(Shaquille O’Neal)、巴克利( Charles Barkley)和史密斯(Kenny Smith)擔任總經理挑選，加上新秀挑戰賽勝出的隊伍，一共4隊進行單淘汰賽，勝者進入冠軍賽，兩輪的目標得分都是40分。

談到「大改版」的賽制，14度入選全明星賽的杜蘭特直言，「我討厭它，我絕對討厭它。全明星賽形式的改變，所有形式的改變——在我看來都很糟糕。我們應該回到東、西區對抗，就像打一場普通的比賽。」

「我認為我們一直在試圖通過全明星周來重新找回那種火花，我們應該保持傳統。」不過杜蘭特也抱持觀望態度，「我們看看這次會怎麼樣。你永遠不知道，我可能是錯的，我只是另一個有意見的人，但我們看看結果。」

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

4屆全明星後衛布克也贊同隊友杜蘭特的看法，「這是一種變化，不一樣的東西，我更喜歡懷舊。我同意Kevin的看法，我喜歡東、西區對抗，穿著自己隊伍的球衣。不管怎麼樣，我喜歡舊的球衣。」

湖人當家長人戴維斯則說，「我不是很喜歡。不過我們看看今年怎麼樣，看看他們會不會改。」

《NBC體育》直言，聯盟去年改回東、西區對抗，結果球員們完全沒展示出任何競爭的欲望，本季採用單淘汰制，可能會「強迫」一些競爭發生，「雖然我對此持懷疑態度，但這總比做一些我們知道——我們去年看到的——行不通的事情要好。」

關鍵字： NBA全明星賽杜蘭特布克太陽湖人戴維斯

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