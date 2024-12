NBA全明星賽改4隊淘汰賽　杜蘭特、布克和戴維斯全說不喜歡

▲太陽杜蘭特。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

為挽救全明星賽低迷的收視率,避免「練投」大賽的局面重演,將在舊金山舉行的全明星賽將「大改版」,改為4隊單淘汰賽,對此太陽兩大招牌球星杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)和湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)都直言不喜歡,KD和「書人」都希望採東、西區對抗的模式,保持過去的傳統。

I asked Kevin Durant what he thought about the new format for the NBA All-Star Game: “I hate it. Absolutely hate it. Terrible….We should just go back to East-West.” pic.twitter.com/T7owR5aJY7