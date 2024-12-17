NBA太陽「建隊」傳奇球星過世享壽81歲　隊史第1分是他得的

▲NBA太陽「建隊元老」 范阿斯代爾過世 。（圖／翻攝自X）

記者游郁香／綜合報導

太陽隊今(17)日宣布了一個悲傷消息，1968年建隊「元老」傳奇球員范阿斯代爾(Dick Van Arsdale)過世，享壽81歲，他的家人並未公布他的死因。范阿斯代爾生涯3度入選全明星賽，在1968年NBA擴編選秀成為太陽選中的首名球員，隊史第1分也是他得的，他生涯替鳳凰城效力了9季。

身高6呎5吋(約195.5公分)的范阿斯代爾NBA生涯前3季披的是尼克戰袍，在1968年擴編選秀中被太陽相中，成為太陽隊史首位球員，之後3年他連續入選全明星賽，是當時最優秀的外線得分手之一。

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Rest in Power, Dick Van Arsdale, The Orginal Sun ☀️ #SunsUp



3× NBA All-Star (1969–1971)

NBA All-Defensive Second Team (1974)

NBA All-Rookie First Team (1966)

No. 5 retired by @Suns

Third-team All-American – UPI (1965)

Third-team Parade All-American (1961) https://t.co/LWOlyB32Ti pic.twitter.com/toU6JpZO3e — Yvan Montgury, The Gravedigger (@YvanMontgury) December 16, 2024

1970-71賽季，范阿斯代爾締造生涯最高的場均21.9分；他曾在1976年幫助球隊打進總冠軍賽，可惜不敵東區老牌勁旅塞爾提克。

范阿斯代爾是太陽的傳奇球星之一，他1977年退休時是隊史得分王，之後陸續有5名球員超越他的紀錄，現任隊史得分王是戴維斯(Walter Davis)；范阿斯代爾的雙胞胎兄弟湯姆(Tom Van Arsdale)曾在1976-77賽季與他一起為太陽效力。

范阿斯代爾退休後，在太陽球團擔任了多個職位，包括球隊的總經理和球員人事部高級副總裁，並在1987年短暫當過臨時總教練，後來還成為太陽隊電視和廣播的解說員。

Rest in peace Dick Van Arsdale …1981 Arizona Sports Hall of Fame Member! #LegendLost pic.twitter.com/HbhfsnLz55 — Arizona Sports Hall of Fame (@azsportshof) December 17, 2024

范阿斯代爾共在NBA征戰12季，生涯場均能得16.4分、4.1籃板和3.3助攻。

太陽在官方社群媒體發文哀悼，「我們對太陽傳奇范阿斯代爾的去世深感悲痛，他是『初始太陽』和我們榮譽之環的成員。在這個困難的時刻，我們的心與他的朋友和家人，包括他的雙胞胎兄弟和太陽隊隊友湯姆在一起。」