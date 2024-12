NBA太陽「建隊」傳奇球星過世享壽81歲　隊史第1分是他得的

▲NBA太陽「建隊元老」 范阿斯代爾過世 。(圖/翻攝自X)

記者游郁香/綜合報導

太陽隊今(17)日宣布了一個悲傷消息,1968年建隊「元老」傳奇球員范阿斯代爾(Dick Van Arsdale)過世,享壽81歲,他的家人並未公布他的死因。范阿斯代爾生涯3度入選全明星賽,在1968年NBA擴編選秀成為太陽選中的首名球員,隊史第1分也是他得的,他生涯替鳳凰城效力了9季。

身高6呎5吋(約195.5公分)的范阿斯代爾NBA生涯前3季披的是尼克戰袍,在1968年擴編選秀中被太陽相中,成為太陽隊史首位球員,之後3年他連續入選全明星賽,是當時最優秀的外線得分手之一。

Rest in Power, Dick Van Arsdale, The Orginal Sun ☀️ #SunsUp



3× NBA All-Star (1969–1971)

NBA All-Defensive Second Team (1974)

NBA All-Rookie First Team (1966)

No. 5 retired by @Suns

Third-team All-American – UPI (1965)

Third-team Parade All-American (1961) https://t.co/LWOlyB32Ti pic.twitter.com/toU6JpZO3e