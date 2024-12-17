勇士火速交易來施洛德！雙核心滿意　柯瑞評新搭檔：喜歡他的狠勁

▲勇士天王柯瑞（右）給新搭檔施洛德（左）高評價。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士開季打出12勝3敗登頂西區龍頭後，近10戰卻慘吞8敗，跌到了分區第8，高層昨(16)日火速完成交易，補進31歲的資深控衛施洛德(Dennis Schroder)，預計成為天王柯瑞(Stephen Curry)的新搭檔，柯瑞大讚他是一名真正的競爭者，「他有那種狠勁……我從來沒見過他在關鍵時刻退縮。」

根據《NBC體育》灣區站的報導，勇士網羅施洛德之前，曾詢問兩大核心柯瑞、格林(Draymond Green)的意見，兩人對高層火速完成交易感到滿意。來到第8個東家的施洛德，將取代因左膝前十字韌帶傷勢報銷，被送到籃網的梅爾頓(De'Anthony Melton)，成為柯瑞的先發後場搭檔。

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▲勇士宣布施洛德入隊。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

柯瑞談到這筆交易時坦言，「這確實發生得很快。我對與一個我們對抗了很久的球員一起打球的機會感到興奮。」

柯瑞大讚施洛德是一名真正的競爭者，「他能創造機會、得分、組織進攻，我很期待看到他融入球隊。他是一個可以在後場和我搭檔的球員，當我不在場上時，他也能承擔控球責任。他為我們提供了另一個進攻的選擇，同時在防守端也很給力。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

「他在防守端也很拚。所以對他來說，應該是無縫銜接，讓我們拭目以待。」柯瑞也點出他很欣賞施洛德的一點，「他有那種狠勁……我從來沒見過他在關鍵時刻退縮，他總是給人一種想要拚盡全力的感覺。」

格林則說，「我喜歡他所展現的氣質。他總是自信地認為自己屬於任何一個場合。我尊重這樣的人，期待和他成為隊友、進一步了解他。但我知道他是怎麼樣的人，知道他的能力，這才是最重要的。」