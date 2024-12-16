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看自家小將「臉貼臉」槓上火箭長人　雷霆高薪中鋒：罰款我來付

▲▼雷霆哈爾特斯泰。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈爾特斯泰本季3年8700萬美元加盟雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

昨天（15日）雷霆以111比96擊敗火箭，取得NBA盃冠軍賽門票。比賽末節，雙方出現小插曲，雷霆2年級後衛華萊士（Cason Wallace）與火箭中鋒森根（Alperen Sengun）發生了小衝突，雙方直接臉貼臉互推較勁。看到這一幕，雷霆其他球員非常興奮，本季高薪加盟的中鋒哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）表示，他願意替華萊士支付罰款。

哈爾特斯泰本季以3年8700萬美元（約28.3億台幣）高薪加盟雷霆，對於陣中小將能在場上毫無畏懼對抗對手，他非常欣賞，「我很喜歡這種表現，我已經準備好幫他付罰款了。」

哈爾特斯泰強調，華萊士是個很好的球員，打球非常悍，希望他能被更多人看見，「這就是華萊士整年的表現，他的貢獻沒被足夠多的人提及，他不會對任何人退縮。」

華萊士也分享了自己對這場衝突的看法，「我只是努力比賽，場上發生什麼就發生什麼，我們絕對不允許被任何人欺負或壓制。」

這樣的團隊態度對於雷霆來說是一個積極的信號，防守悍將多特（Luguentz Dort）也對此提出見解，「我們只專注於正確地比賽，我們不會跟其他球員對罵，也不會在賽後搞那些直播什麼的，我們尊重這項比賽，每次上場，我們都全力以赴、努力取勝，賽後握手然後離開。」

 
關鍵字： NBA雷霆哈爾特斯泰華萊士森根火箭NBA盃

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