看自家小將「臉貼臉」槓上火箭長人　雷霆高薪中鋒：罰款我來付

▲哈爾特斯泰本季3年8700萬美元加盟雷霆。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

昨天(15日)雷霆以111比96擊敗火箭,取得NBA盃冠軍賽門票。比賽末節,雙方出現小插曲,雷霆2年級後衛華萊士(Cason Wallace)與火箭中鋒森根(Alperen Sengun)發生了小衝突,雙方直接臉貼臉互推較勁。看到這一幕,雷霆其他球員非常興奮,本季高薪加盟的中鋒哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)表示,他願意替華萊士支付罰款。

哈爾特斯泰本季以3年8700萬美元(約28.3億台幣)高薪加盟雷霆,對於陣中小將能在場上毫無畏懼對抗對手,他非常欣賞,「我很喜歡這種表現,我已經準備好幫他付罰款了。」

哈爾特斯泰強調,華萊士是個很好的球員,打球非常悍,希望他能被更多人看見,「這就是華萊士整年的表現,他的貢獻沒被足夠多的人提及,他不會對任何人退縮。」

“I loved it, I loved it. My son getting into it. I already got his fine so that’s all good. I loved it. That’s been Caso all year. He probably not been talked about enough, the things he’s doing on both ends.”



