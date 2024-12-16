施洛德20日勇士首秀先發搭柯瑞？　柯爾：他在3大洲都擊敗過我

Here is Steve Kerr on the Dennis Schröder addition. No official decisions yet but: “Would seem to be a perfect fit to start next to Steph.”



Schröder will be in Bay Area tomorrow. Kerr talked to him on phone today: “I told Dennis today he kicked my ass on three continents.” pic.twitter.com/hmrrvwVRiS — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 15, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士今(16)日正式宣布「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)入隊，他預計20日作客灰熊一役迎來首秀。灣區主帥柯爾(Steve Kerr)對施洛德的加入感到興奮，「我今天告訴Dennis，他在3個不同的大陸上都擊敗過我……如果你打不過他們，那就加入他們。」

根據柯爾的說法，施洛德當地時間周一就會抵達灣區進行體檢，周二和周三投入團隊訓練，他的勇士首秀預計在20日登場，對手是灰熊。由於擔任美國男籃主帥的角色，柯爾對施洛德的才華非常了解。在2024年巴黎奧運和2023年FIBA籃球世界盃，柯爾都曾帶隊與這位德國球星交手，施洛德在去年的世界盃率隊奪冠並贏得MVP。

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▲勇士宣布施洛德入隊。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

「我非常興奮。」柯爾今日談到成功網羅施洛德時開心表示，「我今天告訴Dennis，他在3個不同的大陸上都擊敗過我……如果你打不過他們，那就加入他們。」

《NBC體育》分析，施洛德將是梅爾頓(De'Anthony Melton)的完美「替代者」，攻守俱佳的梅爾頓原本被柯爾相中，擔任天王柯瑞(Stephen Curry)的先發搭檔，無奈他只打了6場就因左膝前十字韌帶撕裂而報銷，已在5日完成手術。

施洛德本季替籃網出賽23場，場均能得18.4分、6.6助攻，柯爾給他極高的評價，「我們需要的一切，我們覺得他都能提供。」

▲勇士新援施洛德可能與一哥柯瑞一起先發。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾大讚，「他是一名鬥士、一個競爭者，擅長擋拆進攻，是攻守全能的球員。他將填補梅爾頓的角色，能夠無球跑動，是出色的防守者，擁有長的臂展。他擅長抄截、製造對手失誤，並保持比賽節奏。」

雖然還沒有正式決定，不過柯爾今日受訪時透露，「看起來他(施洛德)非常適合和柯瑞一起先發。」