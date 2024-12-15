勇士咖哩談引退有兩種可能　柯瑞：不想因為實力不足

▲▼勇士神射手柯瑞談引退。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

改變NBA三分生態的超級明星、金州勇士柯瑞（Stephen Curry）目前迎來職業生涯的第16個賽季，在明年3月14日他將滿37歲，目前柯瑞與勇士的合約還剩下3年，到合約結束時他將滿39歲，邁入可能引退的年紀，近日，柯瑞談到了自己對於職業生涯結束的看法，表示會引退有2種可能性。

柯瑞日前登上YouTube節目『Bloomberg Originals』作為嘉賓，表示球員離開籃球有2種途徑，「一是因為實力不足被逐出聯盟，另一則是自己選擇離開。」

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柯瑞表示，他想成為後者，要退休是因為身體打不動了，而不是因為實力不足而被迫引退，「身體扛不住是我覺得引退時機到來的信號，我不想因為追不上年輕球員的步伐，而得拖著腳步在球場上來回移動，但我現在還不覺得自己接近引退。」

本賽季柯瑞出戰19場比賽，場均得到22.8分、5.2籃板、6.5助攻、1.3次抄截，三分球命中率為41.3%，場均能投進4.1記。他目前的狀態仍保持在頂級水平，攻守兩端對自己的表現充滿信心，因此，柯瑞認為在合約期內突然宣布退役的可能性不大。

因此，勇士也希望在柯瑞仍在生涯巔峰的時候，幫助他奪得第5冠，目前勇士在激烈的西區戰線中14勝10敗（勝率58.3%），排名第5，今天（15日）稍早，金州勇士完成交易，將本季18.4分、3籃板、6.6助攻、1.1抄截的控衛施洛德（Dennis Schroder）納入麾下，預計會先發與柯瑞組成勇士新後場雙槍。

▲▼施洛德、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）